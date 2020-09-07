خبراء يكشفون “تأثيرا مُدمرا” للهواتف الذكية على الذاكرة

قال عدد من خبراء الصحة الروس إنَّ استخدام الهواتف الذكية باستمرار يؤدي لحدوث ضعف في الذاكرة يجعلها غير قادرة على حفظ المعلومات وتخزينها لفترة طويلة.

وأكدًّ الباحثون تراجع الذاكرة عند الأشخاص الذين يعتمدون على هواتفهم الذكية من أجل البحث عن المعلومات على الإنترنت، والذين يستخدمون نظام الملاحة في التنقل.

وبرر الباحثون سبب تراجع الذاكرة بتعودها على عدم حفظ الحقائق والمعلومات، وبرهنوا على صحة نظريتهم من خلال دراسات سابقة أكدت بطء استجابة الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية يومياً للإشارات الضوئية والصوتية بشكل كبير، بالإضافة لزيادة الأخطاء الإملائية، وانخفاض مؤشرات القدرة على العمل.

ولتجنب مشكلة ضعف الذاكرة وتراجعها طلب الباحثون من الناس القيام بتمارين مخصصة لتنشيط الذاكرة، والتقليل من الاعتماد على الهواتف الذكية في حياتهم اليومية.

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