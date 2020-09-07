هواوي تطلق إصدارا خاصا من Enjoy 20 Plus 5G

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Huawei Y9a.

ويعد هذا الهاتف بمثابة الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Enjoy 20 Plus 5G مع وجود بعض الاختلافات عليه.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G80 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android10، وواجهة EMUI 10.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.63 بوصة، وجودة عرض FHD، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 و8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط وبقوة 22.5 واط، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 204 دولارات أمريكية.

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