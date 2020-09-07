مزاد علني لبيع أغلى قطعة نقدية في العالم

سيشهد يوم 8 أكتوبر القادم إقامة مزاد علني في أمريكا لبيع الدولار الفضي الذي يعد أغلى قطعة نقدية في العالم.

وسكّ الدولار الذي يرمز للحرية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1794، ونقش على وجهه الأول رأس امرأة بشعر منسدل تشبه الآلهة اليونانية، ويحظى باهتمام عشاق جمع العملات.

ويعد هذا الدولار أولى القطع النقدية التي سُكّت في أمريكا في عهد الرئيس جورج واشنطن الذي سَكّ عدداً منها بيده بحسب بعض الروايات.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بسك 1758 قطعة من هذه العلمة، ولم يبقَ منها حالياً سوى 130 قطعة.

ووزعت أمريكا هذه القطع على أعضاء الكونغرس والمواطنين البارزين في إطار سعيها لتعزيز هيبة الدولة الأمريكية الناشئة التي عانت من ضعف المخزون في المعادن النفيسة بعد حرب الاستقلال مع بريطانيا.

يذكر أن هذا الدولار بيع في العام 2013 في مزادٍ علني مقابل 10 ملايين دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يباع بسعر أعلى في المزاد القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية