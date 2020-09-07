هل التهاب اللسان دليلاً على الإصابة بفيروس كورونا؟

رفضت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) النظريات الجديدة التي وضعت التهاب اللسان من العلامات الدالة على الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إن التهاب اللسان لوحده دون ظهور العلامات الدالة على الإصابة بفيروس كورونا لا يعني إصابة المريض بفيروس كورونا.

وحددت هيئة الخدمات الصحية البريطانية علامات فيروس كورونا بارتفاع درجات الحرارة، السعال المستمر، فقدان حاستي الشم والذوق، بالإضافة لوجود بعض العلامات الأقل شيوعاً كالأوجاع والآلام، التهاب الحلق، الإسهال، التهاب الملتحمة، الصداع، الطفح الجلدي، تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

كما أكدت وجود علامات أكثر خطورة تتمثل بضيق التنفس، ألم الصدر، الضغط، بالإضافة لفقدان الحركة والكلام.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع لأكثر 26900000 توفي منهم أكثر من 880 ألف إنسان.

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