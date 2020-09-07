وفاة الفنانة المصرية عايدة كامل بوعكة صحية مفاجئة

فُجِعَ الوسط الفني المصري برحيل الفنان المصرية عايدة كامل عن عمر يناهز 89 عاماً بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

ونعى المجلس الأعلى للثقافة في مصر الفنانة القديرة والدة أمين المجلس هشام عزمي.

وكانت الفنانة الراحلة قد طلبت من محبيها قبل عدة أيام من وفاتها الدعاء لها لمرورها بوعكة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، حيث نشرت منشوراً على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك لجأت من خلاله إلى الله، وطلبت الدعاء لها.

وتعد الفنانة عايدة كامل المولودة عام 1931 من أهم الفنانات في تاريخ السينما والدراما المصرية، حيث بدأت مسيرتها في مجال السينما في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تركز على الدراما منذ ثمانينات القرن العشرين.

وقدمت النجمة الراحلة خلال مسيرتها أكثر من 100 عمل فني أبرزها ست الحسن، لحن الخلود، دايماً معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه، بين القصرين، القضاء في الإسلام، هوانم جاردن سيتي، وألف ليلة وليلة.

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