سماعات الايفون الخارجية لا تعمل ؟ إليك بعض الحلول!

واحدة من المشاكل التي تصادف مستخدمي هواتف الايفون هو أن سماعات الايفون الخارجية لا تعمل تماماً أو على شكل غير مضبوط، في هذا المقال سوف نعرض نقاطاً يجب الالتفات إليها لمحاولة حل المشكلة قبل الذهاب إلى مركز الصيانة.

طالما ليس هناك ضرر واضح واقع على الجهاز مثل إسقاطه على سطح صلب، أو إسقاطه في الماء، فغالباً ما تكون المشكلة البسيطة والحل بسيط وممكن. أما في حالة تعرض الهاتف لضرر واضح فتلك قصة أخرى.

مراجعة بعض الأمور البديهية

قبل القفز إلى الاستنتاج بأن السماعات الخارجية في الايفون لا تعمل عليك أولاً مراجعة بعض الأمور كما يلي:

تأكد من أن الصوت مفعل ومرتفع من خلال أزرار التحكم بالصوت.

تأكد من وضعية زر الرنين/صامت الموجود في الجهة اليسرى للهاتف والذي عند تشغيله يقوم بتحويل الجهاز للوضع الصامت.

تأكد من أن جهازك ليس متصلاً بجهاز آخر مثل السماعات عبر البلوتوث.

حاول الاعتماد على نغمة الرنين الافتراضية في الجهاز.

يمكنك محاولة إعادة تشغيل الهاتف أو إعادة ضبط المصنع إذا كنت تعقد أن الجهاز لديه مشكلة بالنظام.

قم بتنظيف السماعات الخارجية

إذا كانت السماعات الخارجية مسدودة أو بها أتربة، في هذه الحالة تنصحك ابل بتنظيفها باستخدام فرشاة صغيرة ذات شعيرات ناعمة شريطة أن تكون نظيفة وجافة.

استخراج الماء من السماعات

إذا وقع هاتف الايفون الخاص بك في الماء، قم بإطفائه وتجفيفه على الفور وحاول استخراج الماء من السماعات باستخدام قطعة قماش جافة عبر المسح عليها برفق ووضع الهاتف بطريقة أفقية لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة حتى تخرج قطرات الماء من منافذ السماعات بالجاذبية.

الذهاب إلى مركز صيانة مختص

إذا لم تجد نفعاً النصائح السابقة، عليك الذهاب إلى أحد مراكز الصيانة المعتمدة من ابل في نطاقك الجغرافي، أو مركز صيانة حسن السمعة ولديه فنيون خبراء بإصلاح هذا النوع من المشكلات في الايفون.