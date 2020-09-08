أهم وأفضل طُرق الكشف عن الارقام المجهولة التي تتصل بك

أصبحت مُكالمات الاحتيال والبريد العشوائي مُنتشرة جداً هذه الأيام وبالتالي معرفة طُرق الكشف عن الأرقام المجهولة شيء مُهم جداً تعلمه لأنه غالباً ما تكون المعاكسات أو مُكالمات التحايل يظهر فيها الرقم على أنه غير معروف أو غير موجود في جهات الاتصال لديك لكن حالياً ومع التطور الذي نحن فيه صارت هُناك أكثر من طريقة وأكثر من تطبيق يُمكن من خلاله الكشف عن الأرقام المجهولة، ونطراً لأهمية هذا الموضوع فسنتحدث في هذا المقال عنه بالتفصيل.

أفضل طُرق الكشف عن الارقام المجهولة:

1. استخدام تطبيق TrueCaller

مُعظمنا يعرف هذا التطبيق ولمن لا يعرفه فهو يُعتبر قاعدة بيانات للتعريف بهوية المتصل لكن عيبه الرئيسي هو أنه يتعين عليك مُشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك والتي تُعتبر خرق أمني كبير، ومع ذلك لا يزال بإمكانك استخدامه للعثور على اسم المتصل إذا كان مُتاحاً في قاعدة بيانات التطبيق وغالباً سيكون موجود به لأنه حالياً يُعتبر التطبيق رقم 1 في العالم للكشف عن الأرقام المجهولة، جدير بالذكر أن هذا الأخير مُتوفر له تطبيق على الهاتف وموقع الكتروني.

2. استخدام منصة فيسبوك

من أفضل طُرق الكشف عن الأرقام المجهولة هي استخدام الفيسبوك فحالياً كُل شخص تقريباً لديه حساب على الفيسبوك، فيُمكنك استخدام البحث البسيط على فيسبوك للعثور على اسم المتصل المُزعج إذا كان الشخص مُسجلاً في فيسبوك مما يعني أنه إذا كان الشخص قد شارك رقمه أو رقمها مع فيسبوك ولم يستخدم الخصوصية الآمنة فيُمكنك العثور على ملفه الشخصي عن طريق مُجرد البحث باستخدام رقمه، مع العلم أنه إذا لم يكن الرقم مُسجل فلن تصل إليه.

3. استخدام تطبيق NumBuster

هذا أيضاً تطبيق مجاني يُمكن من خلاله الكشف عن الأرقام المجهولة التي تتصل بك، كما يُمكن من خلاله البحث عن معلومات حول أرقام الهواتف غير المعروفة من جميع أنحاء العالم، بجانب وجود ميزة تقييم أي أرقام هواتف أو مُرسلي الرسائل القصيرة وترك تعليقاتهم عليها حتى لو لم يكونوا موجودين في دفتر هاتفك، وبطبيعة الحال يُمكنك استخدام ميزة البحث عن طريق وضع الرقم داخل التطبيق لمعرفة الاسم المحتمل والتعليقات لأي رقم غير معروف.

4. استخدام تطبيق واتساب

ننتقل الآن للطريقة الأخيرة والتي أعتبرها من أهم وأفضل طُرق الكشف عن الأرقام المجهولة كونها خُدعة يُمكنك من خلالها العثور على الاسم الحقيقي للمُتصل المزعج في حالة تسجيله في واتساب، وللعثور على الاسم توجد طريقتان ولكن قبل ذكرهما أقترح عليك إزالة صورة ملفك الشخصي على واتساب إذا كنت لا تُريد أن يرى هذا الشخص صورتك المعروضة وبمجرد أن تُصبح جاهز اتبع أي من الطرق التالية أو كليهما:

الطريقة الأولى: استخدام مجموعات الواتساب

للعثور على اسم الشخص الذي يستخدم WhatsApp Group أو مجموعات الواتساب كُل ما عليك هو حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك، ثم اتبع الخطوات التالية:

قم بإنشاء مجموعة جديدة. احفظ رقمه في جهات الاتصال الخاصة بك. أضف الرقم في المجموعة المنشأة حديثاً. انتقل إلى جهات الاتصال الخاصة بك واحذف الرقم. افتح واتساب وانتقل إلى المجموعة التي أضفته فيها. وطبعاً في المجموعة يُمكنك رؤية الأعضاء وضمن قائمة الأعضاء ستتمكن من رؤية اسمه الذي قدمه إلى واتساب أثناء التثبيت لأنك طبعاً حذفته من عندك.

الطريقة الثانية: البحث عن ملف التعريف

طريقة أخرى بسيطة وهي التحقق من ملفه الشخصي إذا كان اسمه مرئي في الملف الشخصي وفي حالة عدم إمكانية الوصول إلى ملفه الشخصي، اتبع الخطوات التالية: