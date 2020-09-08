تعرف على أفضل أجهزة مراقبة الأطفال في العام 2020

في الوقت الحالي لم تعد أجهزة مراقبة الأطفال كما كانت في السابق بل حالياً صارت أفضل بكثير وأصبحت ذكية أكثر من أي وقت مضى، فمن خلال هذه الأجهزة يُمكنك مُراقبة كل شيء من درجة الحرارة في الحضانة إلى تنفس طفلك بالإضافة إلى بعض المُميزات الأُخرى تبرز من خلال بث فيديو بشكل موثوق إلى هاتفك الذكي أو مثلاً يُمكنك التحقق من طفلك النائم في أي مكان في المنزل والعديد من الأمور الأخرى، وحتى لا نُطيل دعنا نبدأ في عرض أفضل أجهزة مراقبة الأطفال في الوقت الحالي.

أفضل أجهزة مراقبة الأطفال لهذا العام:

1. iBaby Monitor M6T

يُعتبر هذا الجهاز أحد أهم وأشهر أجهزة مراقبة الأطفال كونه يُوفر العديد من الإمكانيات التي تتوقعها مثل الضغط لتتحدث لتهدئة طفل يبكي وكذلك التقاط الصور والفيديو التي تثير الحركة نتيجة لوجود الكاميرا عالية الدقة 720 بكسل، يتميز M6T أيضاً بإمكانية الدوران الكامل 360 درجة، جدير بالذكر أن هذا الجهاز مُرتبط بتطبيق على هاتفك الذكي ويُمكن من خلاله التحكم في الجهاز بشكل كامل وبجميع مُميزاته، يبلغ سعر الجهاز 159.85 دولار.

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2. Nanit Plus Baby Monitor

من خلال هذا الجهاز يُمكنك الحصول على رُؤية فائقة الوضوح لطفلك من منظور سريع سواء ليلاً أو نهاراً من أي مكان على جهازك الأندرويد أو الآيفون، ومن أهم مُميزات الجهاز أنه يُمكن تركيبه بسهولة على الحائط فوق سرير طفلك، أيضاً من خلال هذا الجهاز يُمكنك سماع طفلك أو تحدث إليه بصوت ثنائي الاتجاه أيضاً من خلاله يُمكنك تلقي إشعارات الصوت والحركة في الوقت الفعلي بحساسية قابلة للتعديل، يبلغ سعر هذا الجهاز 299.99 دولار.

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3. Nursery Smart Speaker

يُعتبر هذا الجهاز هو أول نظام مُراقبة للأطفال في العالم يدعم المُساعد الصوتي أليكسا والذي يشتمل على كاميرا مُراقبة للأطفال مُزودة بتقنية أليكسا، أيضاً يُمكنك استخدام السماعة الذكية التي تدعم اليكسا لتحريك الكاميرا الموجودة بالجهاز وتشغيل التهويدات والأصوات وتسجيل الفيديو والتقاط الصور واكتشاف الحركة والصوت والقيام بقراءات درجة الحرارة في الحضان المُتواجد به الطفل، يبلغ سعر هذا الجهاز 104.82 دولار.

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4. Infant Optics DXR-8 Video

يُعتبر هذا الجهاز وبدون مُبالغة أحد أفضل أجهزة مراقبة الأطفال في الوقت الحالي وبمُقارنته مع المنافسين فقد كان رائداً مُنذ فترة طويلة، ومن خصائص هذا الجهاز أنه يُقدم فيديو محلي فقط لذلك لا توجد شبكة Wi-Fi وبالتالي لا يوجد وصول عن بُعد، يتميز الجهاز بواجهة سهلة الاستخدام وجودة صورة مقبولة ونطاق مناسب وعمر بطارية جيد ومن أهم مُميزات هذا الأخير هي البساطة والموثوقية العامة والتي تجعله سهل الاستخدام، يبلغ سعر هذا الجهاز 150.70 دولار.

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5. WOHOME LY-135 Video

ننتقل الآن للجهاز الأرخص في هذه القائمة والذي يأتي بشاشة 720P 5 بوصة عالية الدقة وشاشة كبيرة تعرض فيديو واضح في الوقت الحقيقي، من مُميزات الجهاز أنه يُوفر مسافة نقل طويلة ومُحادثة ثنائية الاتجاه وأهم ميزة أنه يُحافظ على اتصال ثابت في نطاق 900 قدم وبه ميكروفون ومُكبر صوت عالي الحساسية للسماح لك بالانتباه إلى حالة طفلك في أي وقت وكذلك التفاعل مع طفلك، يبلغ سعر هذا الجهاز 89.99 دولار.

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6. Vantrue A1 Video Baby

ننتقل الآن للجهاز الأخير في هذه القائمة والذي يأتي مع شاشة كبيرة مُلونة كاملة مقاس 5 بوصات 720 بكسل وتقنية لاسلكية فائقة السرعة 2.4 جيجا هرتز، من خلال هذا الجهاز يُمكنك رؤية طفلك بوضوح مع تفاصيل الوقت الحقيقي، من أهم مُميزات هذا الجهاز أنه سهل الاستخدام فقط كُل ما عليك فعله هو التوصيل والتشغيل فهو لا يحتاج اتصال انترنت أو شيء من هذا القبيل، المدى الخاص بهذا الجهاز 980 قدم، يحتوي الجهاز على بطارية قابلة لإعادة الشحن بقوة 2000 مللي أمبير في الساعة والتي يمكن أن تدوم حتى 8 ساعات، يبلغ سعر الجهاز 149.99 دولار.

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