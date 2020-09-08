دراسة تكشف العلاقة بين ضعف قبضة اليد والسكري

أظهرت دراسة حديثة قام بها باحثون من برستول وفنلندا أن ضعف قبضة اليد قد يكون دليلاً على إصابة الشخص بمرض السكري مستقبلاً.

واستمرت الدراسة لـ 20 عاماً وشملت 776 شخصا طُلِبَ منهم الضغط على مقابض مقياس القوة بيدهم بأقصى جهد متساوي القياس، والحفاظ على الضغطة لمدة 5 ثواني.

ووجد الباحثون انخفاض احتمال الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري لدى الأشخاص الذين تمتعوا بقبضة يد قوية.

وطلب العلماء من الناس القيام بإجراء اختبار قبضة اليد بشكل دائم، لأنه سهل وغير مكلف، ويساعد على تحديد الأشخاص المعرضين للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في المستقبل، مما يساعدهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تمنع الإصابة به.

يذكر أن مرض السكري بأنواعه المختلفة يعد من أبرز أسباب الوفيات في العالم.

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