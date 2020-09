رحيل الفنانة السودانية ستونة صاحبة أغنية “شوكولاتة”

أعلنت أسرة الفنانة السودانية ستونة المشهورة بأغنية شوكولاتة عن وفاتها يوم أمس بعد تعرضها لأزمة صحية أُدخِلت على إثرها أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وقامت أسرة الفنانة التي رحلت عن عمر يناهز 58 عاماً بدفنها بشكل فوري في مدافن الجالية السودانية في القاهرة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الراحلة، وقالت إنها عضوة مسجلة في نقابة المهن الموسيقية رغم اشتهارها بالتمثيل أكثر من الغناء.

كما نعى ستونة عدد كبير من الفنانين كمحمد هنيدي والفنان المسرحي حربي الطائر الذي وصفها بمطربة السودان والوطن العربي.

والفنانة ستونة من مواليد الخرطوم عام 1962، درست في كلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل أن تستقر بمصر.

واشتهرت بأغنية شوكولاتة التي قدمتها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وشاركت خلال مسيرتها بعدد من المسرحيات والأفلام أبرزها هاللوأمريكا، وحصلت على لقب أفضل مطربة شعبية في مصر عام 2009.

