LG تطلق “بروجيكتور” بدقة وضوح عالية

ويتميز “بروجيكتور” الجديد بقدرته على تغطية نطاق الألوان بشكل جيد، وباحتوائه على مستشعر إضاءة يقوم بمواءمة درجة السطوع تلقائياً بحسب ظروف الإضاءة المحيطة، وبطول عمره الافتراضي الذي يصل لـ 20 ألف ساعة.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن درجة السطوع في الـ”بروجيكتور” الجديد ستبلغ 2700 لومن ANSI، الأمر الذي يتيح للمستخدم عرض الصورة بمساحة 300 بوصة.

وسيدعم الـ”بروجيكتور” الجديد مزايا عديدة كتقنية HDR10، تقنية HLG، وتقنية Dynamic Tone Mapping، بالإضافة لقدرته على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 97%، ولدعمه إزاحة العدسة أفقياً ورأسياً ليتمكن من معادلة زوايا العرض المائلة.

وسيحتوي الـ”بروجيكتور” على منافذ HDMI 2.1، منفذي HDMI 2.0، بالإضافة لدعمه تقنية البلوتوث، والواي فاي.

وسيعرض هذا الجهاز المحتوى بدقة عرض 4K، وسيدعم محتويات HDR10.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد إطلاق الـ”بروجيكتور” الجديد ولا عن سعره.

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