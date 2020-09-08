سعر، مواصفات ومميزات هاتف Poco X3 مع شاشة 120 هيرتز وكاميرا رباعية

كشفت اليوم شركة بوكو، وهي العلامة التجارية التي انفصلت عن شاومي منذ حوالي السنة عن هاتفها الجديد هاتف Poco X3، والهاتف يحاول جاهدًا لأن يتبع نهج هواتف بوكو بشكل خاص وهواتف شاومي بشكل عام، لتقديم أفضل مواصفات بأقل سعر ممكن، واليوم سنشارككم مواصفات ومميزات هاتف Poco X3 بشكل كامل.

مواصفات هاتف Poco X3 – السعر، المميزات والعيوب

أطلقت بوكو أكثر من هاتف في الأشهر السابقة، لكن في واقع الحال فهذه الهواتف لم تكون سوى هواتف ريدمي معاد إطلاقها تحت اسم بوكو! لكن الأمر يختلف مع Poco X3، نظرًا لأنه الهاتف الأول “الأصلي” من بوكو، لكنه وبالرغم من ذلك توقّف عن حمل لواء هاتف Pocophone F1 الغني عن التعريف، والذي قدّم معالج عام إطلاقه الرائد بسعر منخفض جدًا.

الهاتف يأتي مع تصميم مستحدث بالنسبة لشركة مع شاشة صغيرة الحواف، هذا إلى جانب تصميم جديد كليًا للكاميرا الخلفية -وشخصيًا أجده قبيح- أضف إلى ذلك مستشعر بصمة جانبي.

يقدّم الهاتف شاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD وهي التي ستأتي بدقة FHD+، وكما شاركناكم في دليلنا لشراء الهواتف الذكية فهذه الشاشة مثالية بالنسبة للفئة السعرية، لكن الأهم حقًا هو أنها تقدّم تردد 120 هيرتز، وأخيرًا لدينا كاميرا أمامية على شكل ثقب في الشاشة بدقة 20 ميجابيكسل.

الهاتف يقدّم معالج سنابدراجون 732G، وهو معالج متوسّط حديث الإطلاق، ومن المتوقع له أن يقدّم أداء أعلى قليلًا من معالج سنابدراجون 730G المنتشر حاليًا في هذه الفئة، أضف إلى ذلك لدينا 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4x و265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية من نوع UFS 2.1، وهي أرقام ممتازة في هذه الفئة.

الهاتف يأتي مع واجهة MIUI 12 الجديدة مباشرةً من العلبة، كما يأتي مع تقنية LiquidCoool Technology1.0 وهي تقنية تقنية تبريد جديدة طورّتها شاومي.

الهاتف يقدّم كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، وهي عدسة مميزة تأتي بمستشعر Sony IMX682، هذا بالإضافة لكاميرا واسعة جدًا بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور بزاوية 119 درجة! أما الكاميرتين الأخيرتين فهم 2 ميجابيكسل واحدة للماكرو والأخرى للعمق.

الهاتف يأتي بطارية كبيرة بسعة 5,160mAh داعمة للشحن السريع بقدرة 33 واتّ وهو ما سيجعل الهاتف قادر على الشحن من 0% إلى 100% في ساعة واحدة فقط! أخيرًا لدينا واي-فاي 6، بلوتوث 5 ودعم NFC أيضًا، كما أن الهاتف يقدّم سماعات ستيريو ثنائية داعمة لمقاومة قطرات المياه.

سعر وموعد توفّر هاتف Poco X3

سعر الهاتف سيكون 229 يورو أوروبي لنسخة 6+64 جيجابايت، بينما سيصل إلى سعر النسخة الأعلى من حيث الذواكر إلى 269 يورو أوروبي، وهي أسعار مميزة بالطبع، وقد تتغير هذه الأسعار عند الطرح الرسمي للهاتف في وطننا العربي، علمًا أنه سيأتي بالألوان الأزرق والرمادي والموضحين بالصور في الأعلى!

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