منوعات

بريطانية تكتشف حملها قبل ولادتها بساعة واحدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عانت البريطانية تاشا ديفيز التي تعيش في مدينة ويغان في مقاطعة لانكشاير من آلام شديدة في المعدة، وانتفاخ مفاجئ في البطن، الأمر الذي دفعه زوجها مارتن هيرن البالغ من العمر 29 عاماً لنقلها لمستشفى المدينة.

ووصلت المرأة البالغة من العمر 28 عاماً للمستشفى في تمام الساعة 3 صباحاً وهي تعاني من أعراض المخاض، وسألها الأطباء عما إذا كانت حاملاً فأجابت بالنفي.

وقام الأطباء بإجراء اختبار الحمل لتاشا، وتفاجأ الجميع بنتيجته التي ظهرت في الساعة 6 صباحاً، وأكدت أنها في الأسبوع 41 من الحمل، وعلى وشك الولادة.

وبالفعل وضعت المرأة التي تعمل مساعدة قانونية في تمام الساعة 7 صباحاً طفلاً أسمته إلكسندر إسحاق غوهان، والذي جاء بصحة جيدة، إذ بلغ وزنه عند الولادة 4 كغم.

وعبّرت تاشا عن صدمتها بهذا الأمر، وقالت إنها شعرت بزيادة في وزنها خلال الأشهر السابقة، لكنها أرجعتها لتناولها الكثير من الوجبات الخفيفة خلال فترة الحظر، ولعدم ذهابها للنادي.

وأكدت عدم ظهور علامات الحمل عليها، لأنها لم تشعر بأي غثيان، ولم ينقطع الطمث، ولم ينتفخ بطنها بشكل واضح إلا قبل ساعاتٍ قليلة من ولادتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك