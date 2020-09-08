بريطانية تكتشف حملها قبل ولادتها بساعة واحدة

عانت البريطانية تاشا ديفيز التي تعيش في مدينة ويغان في مقاطعة لانكشاير من آلام شديدة في المعدة، وانتفاخ مفاجئ في البطن، الأمر الذي دفعه زوجها مارتن هيرن البالغ من العمر 29 عاماً لنقلها لمستشفى المدينة.

ووصلت المرأة البالغة من العمر 28 عاماً للمستشفى في تمام الساعة 3 صباحاً وهي تعاني من أعراض المخاض، وسألها الأطباء عما إذا كانت حاملاً فأجابت بالنفي.

وقام الأطباء بإجراء اختبار الحمل لتاشا، وتفاجأ الجميع بنتيجته التي ظهرت في الساعة 6 صباحاً، وأكدت أنها في الأسبوع 41 من الحمل، وعلى وشك الولادة.

وبالفعل وضعت المرأة التي تعمل مساعدة قانونية في تمام الساعة 7 صباحاً طفلاً أسمته إلكسندر إسحاق غوهان، والذي جاء بصحة جيدة، إذ بلغ وزنه عند الولادة 4 كغم.

وعبّرت تاشا عن صدمتها بهذا الأمر، وقالت إنها شعرت بزيادة في وزنها خلال الأشهر السابقة، لكنها أرجعتها لتناولها الكثير من الوجبات الخفيفة خلال فترة الحظر، ولعدم ذهابها للنادي.

وأكدت عدم ظهور علامات الحمل عليها، لأنها لم تشعر بأي غثيان، ولم ينقطع الطمث، ولم ينتفخ بطنها بشكل واضح إلا قبل ساعاتٍ قليلة من ولادتها.

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