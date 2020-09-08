“زووم” يرصد عملية سطو مباشرة.. شاهد

تفاجأت الطالبة الأكوادورية ماريا خوسيه باقتحام اللصوص لمنزلها أثناء حضورها محاضرة عبر تطبيق زووم.

وقام اللصوص بتهديد الفتاة دون أن ينتبهوا لتصوير عملية اقتحامهم وعرضها بشكل مباشر على تطبيق زووم.

ولاحظ أحد الطلاب عملية السطو، وسارع لتنبيه المعلم، وطلب من زملائه الذين يملكون رقمها أو عنوانها الاتصال برجال الشرطة بشكل فوري، وإبلاغهم بالحادثة.

وعلى الفور توجه رجال الشرطة لمنزل الطالبة الواقع في مدينة أمباتو في مقاطعة تونجوراهوا وسط الإكوادور، لكنهم وصلوا بعد فرار اللصوص الذين سرقوا هواتف العائلة وبعض الأشياء الثمينة.

واستفاد رجال الشرطة من مقطع الفيديو المسجل في التعرف على 4 من المهاجمين، وساعدت تقنية تحديد المواقع المفعلة في الهواتف المسروقة في اكتشاف مكان العصابة التي كانت مختبئة في منطقة هواتشي غراندي.

وتمكن رجال الشرطة من مفاجأة رجال العصابة، وإلقاء القبض عليهم، وقال مصدر في الشرطة المحلية إنهم عثروا في مخبأ اللصوص على مبلغ مالي يقدر بـ 4000 دولار أمريكي، وبندقيتين، وآلة ثقب، وهاتفين محمولين، وجهاز كمبيوتر، ووحدة تحكم لألعاب الفيديو.

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