إطلاق سماعة رأس لاسلكية فاخرة بسعر “فلكي”

كشفت شركة “بانج أند أولفسن” الدنماركية عن سماعة رأس لاسلكية فاخرة أطلقت عليها Beoplay H95.

وجاءت السماعة الجديدة بتصميم كلاسيكي، وصنعت من الألمنيوم، الجلد الطبيعي، وإسفنج الميموري فورم.

وزودت الشركة الدنماركية سماعتها الفاخرة بمجموعة كبيرة من المميزات والتقنيات المتطورة كتقنية كوالكوم aptX Adaptive، تقنية AAC، وتقنية SBC، وبمشغلات التيتانيوم الكهروديناميكية قياس 40 ملم التي تمنح المستخدم صوتاً نقياً.

وتحتوي السماعة على طارة وضعت على وسادة الأذن اليمنى مهمتها التحكم بشدة الصوت، في حين ستعمل الطارة الموجودة على وسادة الأذن اليسرى على التحكم بوظيفة إلغاء الضوضاء المتوائمة.

بالإضافة لاحتوائها على 4 ميكروفونات مهمتها حجب الضجيج أثناء إجراء المكالمات، ووظيفة Sidetone التي تعمل على جعل صوت المستخدم طبيعياً قدر الإمكان أثناء المكالمة.

وتحتوي السماعة الجديدة على بطارية بسعة 1110 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 38 ساعة متواصلة مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، و50 ساعة متواصلة عند إيقاف هذه الميزة.

يذكر أن الشركة الدنماركية ستطلق سماعتها الفاخرة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 800 يورو.

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