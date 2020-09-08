توم كروز يصوّر “مشهداً خطيراً” في المهمة المستحيلة

انتهى الممثل الأمريكي توم كروز من تصوير أحد أخطر المشاهد في الجزء الجديد من فيلم المهمة المستحيلة.

حيث قاد النجم البالغ من العمر 58 عاماً دراجة نارية على منحدر جبلي في منطقة هيليسلت نحو الهاوية، قبل أن يقفز بشكل مفاجئ عنها ويتركها تسقط في الوادي، ويهبط هو بسلام بواسطة المظلة.

وقال مخرج الفيلم إن طائرة مروحية حلقت بالقرب من توم كروز أثناء تصويره المشهد الخطير الذي حبس أنفاس الجميع لتتدخل في حال حدوث مكروه.

وكان النجم الأمريكي قد نقل مكان تصوير فيلمه للنرويج بعد انتشار فيروس كورونا، والذي تسبب بتأخير تصوير مشاهد الفيلم لمدة 5 أشهر.

ولحماية طاقم العمل من الوباء الخطير قام توم كروز باستئجار سفينة بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي، انتقل بها للنرويج حيث أعفي من الحجر الصحي لكي يتمكن من تصوير مشاهد الجزء الجديد من المهمة المستحيلة.

يذكر أن عرض الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة سيتأخر حتى شهر نوفمبر 2021 بسبب توقف التصوير لمدة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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