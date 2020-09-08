مُتعافية من كورونا: طعم اللحم أصبح كـ”المواد الكيمياوية”

عانت البريطانية باسكوال هيستر بعد تعافيها من فيروس كورونا من تشوهٍ في حاستي الشم والذوق.

فبعد مرور 3 أشهر على تعافيها من المرض بدأت باستعادة حاستي الشم والذوق، لكنها تفاجأت باختلاف مذاق الأطعمة، وخاصة اللحوم التي بات طعمها يشبه طعم المواد الكيمياوية.

وقالت باسكوال إنها لم تعد قادرة على تناول سوى الطعام النباتي كالخضراوات، البازلاء، الجزر، والفطر، في حين توقفت عن تناول كافة أنواع اللحوم لعدم شعورها بأي متعة أثناء تناولها.

وحاولت المرأة البريطانية البحث عبر الإنترنت عن تفسير لما حدث معها، لتكتشف مجتمعاً كاملاً يعاني من نفس المشكلة، حيث تسبب فيروس كورونا بتشويه حاسة الشم والذوق لديهم.

ووصفت باسكوال تشوه حاستي الشم والذوق بالأمر الكارثي، لأنه انعكس بشكل سلبي على حياتها الاجتماعية، فلم تعد قادرة على الخروج مع أصدقائها للمطاعم لتناول الطعام.

يذكر أن فقدان حاستي الشم والذوق يعد من أهم العلامات الدالة على إصابة الشخص بفيروس كورونا.

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