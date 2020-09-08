العين.. مرآة تعكس صحة جسمك

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن فحوصات العيون قد تساعد على اكتشاف الأمراض الأخرى.

وأوضحت الرابطة الألمانية أن فحص قاع العين قد يكشف عن وجود تغيرات في الأوعية الدموية، والتي تعد دليلاً على إصابة الشخص بمرض السكري أو مرض ارتفاع ضغط الدم.

أما فحص القرنية فيساعد على اكتشاف أحد اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون كمرض ويلسون المعروف باسم تخزين النحاس.

وأكدت الرابطة الألمانية على دور الأوعية الدموية الموجودة في شبكية العين في الكشف عن صحة الإنسان، فهي تكشف الإصابة بمرض السكري.

وقالت الرابطة الألمانية إن التهاب العصب البصري قد يكون من الأعراض المبكرة الدالة على الإصابة بالتصلب المتعدد.

ودعت الرابطة الألمانية لأطباء العيون الناس لإجراء فحوصات دورية لعيونهم باستمرار، للتأكد من سلامتها، ولاكتشاف الأمراض الأخرى بشكل مبكر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية