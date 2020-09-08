رسميا – مؤتمر ابل للاعلان عن ايفون 12 يوم الثلاثاء 15 سبتمبر!

أعلنت ابل عبر موقعها الرسمي عن مؤتمرها السنوي للإعلان عن الايفون الجديد ايفون 12، وسيكون المؤتمر مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري في مسرح ستيف جوبز في مقر شركة ابل بكاليفورنيا.

المؤتمر القادم سوف يكون مثل مؤتمر المطورين السابق قبل أشهر WWDC 2020 بمعنى أنه سوف يسجل ويبث عبر الإنترنت، ولن تتم دعوة الصحفيين ولا وسائل الإعلام بسبب أزمة كورونا العالمية.

في المؤتمر سوف تكشف ابل عن هواتف الايفون الجديدة وهي أربعة إصدارات جديدة مختلفة تحت اسم iPhone 12 ، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الإصدار السادس من ساعة ابل Apple Watch Series 6، وبالطبع سوف تكشف عن موعد الإطلاق النهائي لتحديث iOS 14 و iPadOS 14 و غيرها من أنظمة التشغيل لذا متابعة هذا المهمة مهمة للجميع!