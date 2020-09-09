افتتاح متجر ابل العائم فوق الماء في سنغافورة – تحفة معمارية من الداخل والخارج!

افتتحت ابل متجرها العائم فوق الماء في سنغافورة المعروف باسم Apple Marina Bay Sands والذي يعتبر أحد أجمل متاجر ابل حول العالم.

المتجر موجود في مجمع فنادق Marina Bay أحد أشهر المعالم في العاصمة سنغافورة، وهو عبارة عن شكل كرة أو قبة طافية فوق الماء ومحاطة بالكامل بالماء لمن يراها من الخارج أو من مكان بعيد.

تتكون جدران المتجر من 114 قطعة من الزجاج الكبير، وبها 10 دعامات رأسية، بجانب الفواصل الأفقية.

في الأعلى هناك على قمة القبة نافذة زجاجية دائرية تسمح بدخول أشعة الشمس إلى داخل البناء للإضاءة النهارية، كما أن الحواجز الأفقية بين الزجاج توزع الضوء الداخل من النوافذ على الجوانب. هناك كذلك أشجار في الداخل لتوفير الظلال.

يوفر المتجر منتجات ابل المختلفة للعرض والتجربة والبيع والصيانة بجانب الدورات والندوات التعليمية، ويعمل به 148 شخصاً لخدمة الجمهور يتحدثون أكثر من 23 لغة مختلفة، وهذا أمر مفهوم لأن سنغافورة بلد سياحي وتجاري بالمقام الأول.

يجمع المتجر بين الإبداع الهندسي والتصميم المبتكر بجعله مزاراً فوق الماء وتصميمه الدائري يتيح للزوار مشاهدة كافة معالم المدينة، أما في الليل فهناك نظام إضاءة متقدم لافت للأنظار.

جدير بالذكر أيضاً أن تصميم القبة مع النافذة العلوية ليس جديداً بالكلية وإنما مستوحى من تصميم مبنى معبد البانثيون في روما (لا يزال موجوداً حتى الآن وتم تحويله إلى كنيسة).

سوف يبدأ متجر Apple Marina Bay Sands في استقبال الزوار ابتداءً من يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر مع إلزام الزوار بالاجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات،كما سيقوم العاملون بقياس درجة حرارة الزوار تفادياً لانتشار وباء فيرس كورونا.