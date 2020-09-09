بسعر لن تتوقعه! مايكروسوفت تكشف رسميًا عن جهاز الألعاب Xbox Series S

منذ أن تم الإعلان عن جهاز الألعاب Xbox Series X وظهرت شائعات وتحليلات كثيرة حول أجهزة الجيل القادم، وهو أمر طبيعي ونشهده كل بضعة سنوات، ومن أهم هذه الأجهزة جهاز الألعاب Xbox Series S وببساطة لأنه وحسب التسريبات سيكون أرخص جهاز على الإطلاق ضمن هذا الجيل بالكامل! واليوم تم تأكيد وجود الجهاز، كما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من طرف مايكروسوفت إلى جانب إعلانها عن سعره ايضًا!

كل ما نعرفه عن جهاز الألعاب Xbox Series S الأرخص في الجيل الجديد

الجهاز وكما أعلنت مايكروسوفت سيأتي بسعر 299 دولار أمريكي! هذا بجانب أنه سيتميّز بشكل كبير من حيث حجم الجهاز نفسه، حيث أنه أصغر بنسبة تصل إلى 60% من Xbox Series X الرئيسي! وهي نسبة ضخمة لو تعلم، وعليه فهذا الجهاز سيكون واحد من أصغر أجهزة الألعاب سواء في الجيل الجديد أو في كل الأجيال!

سعر الجهاز جذّاب جدًا، 299 دولار أمريكي لجهاز من أجهزة الجيل الجديد هو سعر ممتاز، خصوصًا مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الأجهزة الرئيسية مثل Xbox Series X وPS5 قد يصل إلى 600 دولار أمريكي أو يتعدى هذه القيمة! حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسعار تلك الأجهزة

👀 Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

هل تعلم ما الذي أعلنت عنه مايكروسوفت أيضًا بشأن الجهاز الجديد؟ لا شيء! الشركة لم تعلن فقط سوى عن شكل الجهاز وسعره كما يُمكنك أن ترى من التغريدة بالأعلى، لكن هذا لم يمنع التسريبات من الظهور، والتسريب الأحدث والأقوى هو تسريب مشتق من إعلان مصوّر للجهاز الجديد! والذي يكشف عن أهم مميزاته، والتي نخلّصها لكم في النقاط التالية:

مواصفات جهاز الألعاب Xbox Series S

• سيعمل دون أقراص، من خلال تحميل الألعاب من على الإنترنت! وهذا طبيعي نظرًا للسعر، يُذكر أيضًا أن جهاز PS5 Digital Edition سيعمل بنفس الطريقة، لكنه سيكون بنفس حجم الـPS5 العادي.

• سيشغّل الألعاب على دقة 1440p بما يصل إلى 120 إطار في الثانية

• سيدعم تقنية تتبع الآشعة Ray Tracing

• سيدعم تقنية Ultra-Low Latency لتسريع تحميل وتشغيل الألعاب

• سيعمل بقرص SSD مخصص بسعة 512 جيجابايت، وقد تتوفر سعات أخرى

• سيدعم تشغيل محتوى 4K (للوسائط)

• سيدعم تشغيل بعض الألعاب على دقة 4K

فيما يلي نشارككم الإعلان المصوّر للجهاز والذي تم تسريبه:

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

• ملخص مؤتمر سوني بلايستيشن PS5 – أهم الألعاب القادمة للجهاز شكله الرسمي وأهم خصائصه!