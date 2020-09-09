إيقاف لقاح لكورونا مؤقت خوفا من تأثيره السلبي على صحة المتطوع

أوقفت شركة “أسترا زينيكا” الأربعاء، وجامعة “أوكسفورد تطوير لقاح ضد فيروس كورونا مؤقتا للاشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين.

وأوضحت الشركة، أن المتطوع من أصل بريطاني وأن عملية التحقق الروتينية أدت إلى تعليق الاختبار وهو أمر طبيعي وضروري في مثل هذه الحالات وفق مانقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت الشركة، أنه من غير المعروف طبيعة التأثير الجانبي للقاح ورغم ذلك من المتوقع أن يتعافى المتطوع في التجربة وأن التجارب السريرية غير معروف المدة التي ستستغرقها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت الجمعة الماضي إنه تم اختبار أكثر من 180 لقاحا في جميع أنحاء العالم، لكن لم يتم الانتهاء من التجارب السريرية بعد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية