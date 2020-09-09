تعرف على أفضل طابعات الصور للهواتف في العام 2020

طابعات الصور تختلف بشكل واضح جداً عن الطابعات العادية من ناحية التركيب وطريقة العمل وسبق وتطرقنا في موقع أخبار التطبيقات عن أفضل الطابعات المكتبية وكذلك أفضل الطابعات المنزلية وها نحن نُخصص هذا المقال لأفضل طابعات الصور في وقتنا الحالي، ودعنا نتفق من الآن أنه مهما يتحول العالم إلى عالم رقمي ولكن الصور المادية تظل لها مكانة خاصة في عالمنا وبالتالي فالحاجة لمثل هذه الطابعات التي سنذكرها في هذا المقال لا زالت موجودة، وحتى لا نُطيل دعنا نبدأ مُباشرة.

أفضل طابعات الصور لهذا العام:

1. Fujifilm Instax SP-3

طابعات Fujifilm بشكل عام هي من أفضل طابعات الصور على مُستوى العالم فيُمكن من خلالها طباعة العديد من الصور في وقت قصير جداً ويُمكن كذلك طباعة الصور الموجودة مُسبقاً على الهاتف أو الجهاز اللوحي، جدير بالذكر أنه يُعد Share SP-3 أحدث طراز من Fujifilm والمفضل حتى الآن وذلك بفضل استخدامه لتنسيق Instax Square الذي يُنتج مطبوعات مربعة مقاس 2.4 بوصة، تستغرق عملية الطباعة حوالي 13 ثانية بالإضافة إلى دقيقتين حتى يتم تطويرها بالكامل وتم تصنيف البطارية لإجمالي 160 صورة مطبوعة وبطبيعة الحال البطارية قابلة لإعادة الشحن، يبلغ سعر هذه الطابعة 99.50 دولار.

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2. Canon SELPHY QX10

تُعتبر هذه الطابعة المُقدمة من طرف كانون مُختلفة كُلياً عن أي طابعة أُخرى في هذه القائمة كونها تستخدم تقنية تُسمى صبغ التسامي وبالتالي تتطلب استخدام الحبر مما يجعلها أكثر دقة من أي طابعة أُخرى لدرجة أن الشركة تقول أن الصور التي تخرج من هذه الطابعة يُكن أن تدوم حتى 100 عام، وكما هو الحال مع طابعات الصور المحمولة الأخرى فحجم الطباعة صغير حوالي 2.7 بوصة على كل جانب، كما أنها تأتي مع بطارية قابلة لإعادة الشحن ويتم التحكم في الطابعة من خلال الهاتف، يبلغ سعر هذه الطابعة 149 دولار.

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3. Kodak All-New Mini

تستخدم هذه الطابعة اتصال لاسلكي ثابت يُمكن إقرانه بجهازك بسهولة وأهم ميزة فيها أنها تُعطي جودة صُور مُمتازة حيث تُتيح لك تقنية Kodak 4Pass طباعة الصور عالية الجودة على الفور ويُمكن أن تحصل على صور ممتازة مقاس 3 × 3 بوصات مطبوعة في طبقات من الشريط مع عملية تصفيح تجعلها مُقاومة لبصمات الأصابع ومُقاومة للماء، الطابعة يُمكن توصيها بسهولة مع أجهزة الأندرويد والآيفون، يبلغ سعر هذه الطابعة 99.99 دولار.

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4. Lifeprint Ultra Slim

من أهم مُميزات هذه الطابعة أنها تأتي بتصميم قوي صالحة للتنقل في أي مكان معك دون أن تتضرر، تعمل هذه الطابعة عن طريق البلوتوث وبالتالي فهل تعمل على كلاً من أجهزة الآيفون والأندرويد، تقوم هذه الأخيرة بطباعة صور عالية الدقة ومُذهلة مع ألوان كاملة وتباين جميل وتفاصيل لا تشوبها شائبة كما أنها تستخدم ورق ZINK 2×3 ذو الظهر اللاصق، تتيح لك تقنية Hyperphoto تضمين مقاطع الفيديو في صورك المطبوعة، فقط ما عليك سُوى إجراء مسح ضوئي عبر تطبيق Lifeprint ومُشاهدة صُورك الثابتة تتحول إلى فيديو حقيقي ومُتحرك، يبلغ سعر هذه الطابعة 99.95 دولار.

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5. Victure Photo Printer

هذه الطابعة الأخيرة في هذه القائمة تُعتبر من أفضل طابعات الصور في الوقت الحالي لأنها تُعطي صُور ذات جودة عالية جداً مقاس 4 بوصات × 6 بوصات بألوان رائعة وتفاصيل مُذهلة باستخدام تقنية نقل الصبغة الحرارية والتي تجعل الصور مُقاومة للبهتان والماء ومُقاومة للدموع وهذا ما يجعل الصور تدوم لفترات طويلة جداً، تتصل هذه الطابعة بهاتفك عن طريق البلوتوث وتضمن الحزمة طابعة فورية مع خرطوشة حبر واحدة وكذلك 40 ورقة من ورق الصور وعلبة ورق ومحول طاقة وسلك طاقة ودليل المستخدم، يبلغ سعر هذه الأخيرة 119.99 دولار.

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