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دراسة جديدة: المتعافون من كورونا قد يعانون من تلف الأعصاب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لجامعة نورث وسترن الواقعة في مدينة شيكاغو الأمريكية أن المتعافين من فيروس كورونا قد يصابون بتلف دائم في أعصابهم.

وأظهرت الدراسة التي شملت 83 مريضاً تعافوا من فيروس كورونا معاناة 14% منهم من إصابة في العصب المحيطي في مفصل رئيسي أو أكثر كالرسغ، اليد، القدم، أو الكتف.

وقال الباحثون إن تلف الأعصاب كان شديداً ويصعب التعافي منه بشكل كامل، وأنه شمل وظائف اليدين، وتجمد الكتف، بالإضافة إلى التهابات في المفاصل.

وأوضحوا أن هذه المشاكل قد تضطر المريض للاستعانة بدعامة أو عصا أو كرسي متحرك.

وقال العلماء إن المرضى الذين يعانون من حالات مرضية سابقة كالسكري والسمنة معرضون للإصابة بهذا المرض أكثر من الآخرين.

وبرر العلماء أسباب حدوث الإصابات العصبية بالالتهابات التي يسببها فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجلط الدم، وضعف الدورة الدموية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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