دراسة جديدة: المتعافون من كورونا قد يعانون من تلف الأعصاب

أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء تابعون لجامعة نورث وسترن الواقعة في مدينة شيكاغو الأمريكية أن المتعافين من فيروس كورونا قد يصابون بتلف دائم في أعصابهم.

وأظهرت الدراسة التي شملت 83 مريضاً تعافوا من فيروس كورونا معاناة 14% منهم من إصابة في العصب المحيطي في مفصل رئيسي أو أكثر كالرسغ، اليد، القدم، أو الكتف.

وقال الباحثون إن تلف الأعصاب كان شديداً ويصعب التعافي منه بشكل كامل، وأنه شمل وظائف اليدين، وتجمد الكتف، بالإضافة إلى التهابات في المفاصل.

وأوضحوا أن هذه المشاكل قد تضطر المريض للاستعانة بدعامة أو عصا أو كرسي متحرك.

وقال العلماء إن المرضى الذين يعانون من حالات مرضية سابقة كالسكري والسمنة معرضون للإصابة بهذا المرض أكثر من الآخرين.

وبرر العلماء أسباب حدوث الإصابات العصبية بالالتهابات التي يسببها فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجلط الدم، وضعف الدورة الدموية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية