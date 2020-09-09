كيف ولماذا تحمي هاتفك من الحرارة الزائدة، وهل تؤثر على هاتفك فعلًا؟ – كل ما تريد معرفته

إن كنت أنت جهازًا ذكيًا تعمل ببطارية ومكونات داخلية غاية في الدقة فهناك شيء واحد ستكرهه من كل قلبك، وهو ارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع حرارة الهاتف هي مشكلة قد تؤدي إلى نتائج غير مرحّب بها أبدًا خصوصًا إن وصل هذا الإرتفاع إلى أرقام كبيرة نسبيًا، لهذا سنشاركك في هذا المقال دليلًا مختصرًا من نصائح وإرشادات يوضّح لك كيف ولماذا تحمي هاتفك من الحرارة الزائدة.

كيف يؤثر ارتفاع حرارة الهاتف على تجربة الاستخدام؟

أول ما قد تلاحظه عند ارتفاع حرارة الهاتف الذكي الذي تمتلكه هو أن استخدامه يكون صعبًا نسبيًا، خصوصًا إن كنت لا تضع غطاء حماية (Cover) للهاتف، وحينها ستشعر بكل تلك الحرارة بين يديك، أي أن التأثير الأول يكون عليك أنت وعلى يديك، وعلى مدى استمتاعك باستخدام الهاتف.

ارتفاع درجة حرارة الهاتف قد تؤدي أيضًا وبشكل مباشر إلى تقليل عمر البطارية والمكونات الداخلية وذلك على المدى الطويل، الحرارة هي العدو الأكبر للمكونات الدقيقة كما أسلفنا الذكر، ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير ومتكرر سيؤثر على معظم المكوّنات الداخلية ويقلل من جودتها، وهو أمر لن تشعر به اليوم أو غدًا، بل على المدى الطويل.

كيف تحمي هاتفك من ارتفاع درجة الحرارة؟

في واقع الحال، بلداننا الحارة تجعل الأمر أصعب، لكن هناك نصائح عديدة تساهم في حماية الهاتف من ارتفاع درجة الحرارة، وهي التي ستظهر قيمتها مع مرور الأيام وليس في الوقت الحالي، لذلك اتبعها بقدر الإمكان:

1- إحذر من ترك الهاتف أمام الشمس

سواء كنت تجلس على الشاطئ أمام الشمس مباشرةً أو كنت تقود سيارتك وقت الظهيرة فلا داعي أبدًا أن تجعل الهاتف مقابل بشكل مباشر للشمس وحرارتها، في الحالة الأولى مثلًا قم بوضع الهاتف في مكان يغلب عليه الظلّ أو ضع منشفة فوقه، أو استخدم ابداعك، أما وفي السيارة فضع الهاتف في أي مساحة تخزين بجانبك لا يصلها ضوء الشمس.

2- لا ترهق الهاتف بدون داعي

في حالة أنك لا تستخدم الهاتف في أمر معيّن فقم بإغلاق الشاشة، خفّض السطوع وأغلق التطبيقات في الخلفية بشكل كامل، وهذا سيجعل الهاتف يستهلك طاقة أقل وقدرة معالجة أقل من المكونات التقنية الداخلية، وبالتالي لن ترتفع حرارته، وهذه النصيحة مثالية في حالة أن الهاتف يتعرّض لحرارة أصلًا مثل حرارة الشمس.

3- لا تستخدم إبداعك أكثر من اللازم

بعض المستخدمين يفكرون أن وضع الهاتف في مكان غاية في البرودة (كالثلاجة) هو أمر سيساهم في خفض درجة حرارة الهاتف سريعًا ومنع كافة الأضرار، لكن في الواقع هذا تصرّف خاطئ تمامًا، فأولًا أنت ستجعل الهاتف يفقد حرارته في مدة زمنية قصيرة جدًا، وهو أمر ضار من الناحية الفيزيائية، كذلك فقد تتجمع ذرات من المياه في الهاتف ومنافذه.

4- غطاء الحماية سلاح ذو حدّين

غطاء الحماية -أو الكَفَر- هو حقًا سلاح ذو حدّين، هذا لأنه لا يجعلك تشعر بحرارة الهاتف في يديك وهذا قد يدفعك لإهمال الخطوات السابقة وعدم الاهتمام كثيرًا بتخفيض حرارة الهاتف بقدر الإمكان، كما أنه يضيّق الخناق أكثر وأكثر على الهاتف ويجعل انخفاض حرارته أبطأ، أي أنه يمنع الحرارة عنك، ويزيدها -نظريًا- على الهاتف!

5- لا تستخدم الهاتف أثناء الشحن

هذه النصيحة حقًا ذهبية، استخدام الهاتف أثناء الشحن في الواقع لا يسبب أضرار كثيرة كما كان في الهواتف القديمة، لكن هذا لا يمنع أن استخدام الهاتف أثناء الشحن سيساهم بشكل ضخم في ارتفاع حرارته! جرّب مثلًا أن تقوم بتحميل تحديث لإحدى الألعاب أثناء وضع الهاتف على الشاحن.. ستسلخ يداك! خصوصًا إن كان الهاتف يدعم الشحن السريع.

إذن، كيف تحل مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف؟

حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف يكمن في خطوتين بديهيتين للغاية! الخطوة الأولى هي تجنّب كل ما سبق بشكل كامل، والخطوة الثانية هي أن تترك الهاتف لكي يرتاح قليلًا، فقط ضعه على أي طاولة أو أي سطح خشبي (لا تضعه على السرير!) ودعه يرتاح ويخفّض حرارته، الأمر سيستغرق دقائق قليلة.

ماذا إن كنت ألعب لعبة ثقيلة؟ – في هذه الحالة يُمكنك أن تستمر في استخدام الهاتف بشكل طبيعي، فلا توجد حلول سهلة هنا، لكن يُمكنك أن تجتهد قليلًا وتعبث في إعدادات اللعبة وتخفّض الرسوميات بقدر الإمكان، كذلك حاول أن تتواجد في مكان ذو تهوية جيدة وتكييف للهواء، هذا إن كان هناك إمكانية.