منصة “ماتشس فاشن” تطلق مجموعة مميزة من الكمامات بتوقيع فنانين عالميين

أعلنت منصة ماتشس فاشن الإلكترونية عن إطلاق مجموعة حصرية من الكمامات، قام بإبداع تصاميمها ستة فنانين عالميين، من ويدل آرت كوليكتيف، حيث سيتم التبرع بجميع العائدات للجهود العالمية المبذولة في مساعدة المتضررين من جائحة كوفيد-19.

وتُبرز المجموعة بإصدارها المحدود وإبداع مصمميها، الشغف والرغبة بتقديم المساعدة العاجلة ودعم المجتمع خلال هذه الظروف الاستثنائية. وتشمل قائمة الفنانين المشاركين: جينى هولز، ورشيد جونسون، وكروغر، ورايموند بيتيبون، ولورنا سيمبسون وروزماري تروكل.

والجدير بالذكر أن إقدام دور الأزياء الراقية وأشهر المصممين العالميين على تصميم الكمامات أصبح موضة رائجة خصوصاً بعد انتشار وباء كورونا فتنوّعت الأقمشة والابتكارات واستبدلت الكمامات التقليدية والطبية بكمامات رائعة زينتها النقوش والزهور حتى أن بعض المصممين اعتمد التطريز للقماش لتتماشى الكمامات مع المناسبات كافة حتى الأعراس والسهرات.

ولم يقتصر تصميم الأقنعة على دور الأزياء المختصة بموضة النساء بل للرجال أيضاً حصة في هذه “الموضة المستجدة” إذ أصبح القناع أكسسواراً ضرورياً في عالم الموضة الرجالية.

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