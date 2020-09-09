تسريبات تكشف مواصفات هاتف OPOO الجديد

كشفت مجموعة تسريبات واردة من داخل شركة OPOO الصينية مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه تحت اسم Reno4 SE.

وبحسب التسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بتصميم مشابه لهاتف OPOO F17، وسيعمل بمعالج Dimensity 800 ثماني النوى ونظام تشغيل Android.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.43 بوصة، كما ستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية للهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين تأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط، وواي فاي، وبلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الشركة الصينية لهاتفها الجديد الذي سيصل سعره لـ 380 دولارا أمريكيا.

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