قرية أمريكية تشهد مسابقة سنوية للصياح!

شهدت قرية سبيفي كورنر الواقعة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية إقامة النسخة 51 من مسابقة الصياح الوطنية (National Hollerin’ Contest).

وتفتخر القرية المشهورة بعاصمة الصياح بهذا الفن، وتسعى للحفاظ عليه من الانقراض من خلال الاستمرار في إقامة المسابقة.

وشهدت مسابقة هذا العام مشاركة 7 رجال من بينهم المشرفون عليها طوني بيوك ولاري جاكسون، وجاسبر، وعدد قليل من النساء والأطفال.

وتمكن طوني بيوك من الفوز بنسخة هذا العام، وقال إن شعبية فن الصياح تراجعت كثيرا مع التطور التكنولوجي الكبير، وعدم حاجة الناس لاستخدامه في المدن المتقاربة المنازل.

أما لاري جاكسون حامل الرقم القياسي بالفوز بهذه المسابقة بـ 8 نسخ فقال إن الصياح كان اللغة المستخدمة في طفولته، حيث كان أهالي القرية يستخدمونه للتحية ولتحذير بعضهم من شيء ما.

ويسعى المشرفون على المسابقة للاستمرار في إقامتها بشكل سنوي، وتعليم جيل الشباب فن الصياح، للحفاظ عليه من الاندثار.

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