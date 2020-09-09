تعرف على أفضل أجهزة الميكروويف في العام 2020

تُعد أجهزة الميكروويف أحد الأجهزة الأساسية في أي منزل لأنه يُمكن من خلالها فعلياً توفير أقصى درجات الراحة التي ستجدها في المطبخ الحديث وخاصة في الوقت الحالي بعد اعتماد مُعظم المنازل على الأجهزة الذكية وبعد تطور التكنولوجيا لم تعد أجهزة الميكروويف كما كانت بل صارت أكثر تطوراً ويُمكن من خلالها فعل أشياء كثيرة جداً، وحتى لا نُطيل في المُقدمة دعنا نبدأ في عرض أفضل الأجهزة لهذا العام.

أفضل أجهزة الميكروويف لهذا العام:

1. GE Appliances JEM3072SHSS

يُعتبر هذا الجهاز هو أحد أفضل أجهزة الميكروويف في وقتنا الحالي وهو باختصار يُعد اختيار ذكي إذا كان لديك مساحة محدودة في المنزل لأنه من خلاله يُمكنك الحصول على تصميم جميل المظهر مع مساحة مُوفرة ولكن القرص الدوار كبير مثل باقي الأجهزة في هذه القائمة، كما أشرت يُعد هذا الأخير خيار رائع إذا كُنت لا تستطيع العيش بدون ميكروويف لتحضير كوب سريع من الشاي أو تسخين الوجبات، يبلغ سعر هذا الجهاز 149 دولار.

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2. Toshiba EM131A5C-BS

شركة Toshiba معروفة منذ سنوات بأجهزتها المنزلية الرائعة وهذا الجهاز هو بالفعل أحد أفضل أجهزة الميكروويف على مُستوى العالم كونه يتمتع بمجموعة كبيرة من المُميزات أولها أنه ميسور التكلفة كما أنه يتميز بطبقة نهائية كاملة من الفولاذ المُقاوم بدلاً من البلاستيك الأسود اللامع، جدير بالذكر أنه يحتوي هذا الطراز أيضاً على مقبض باب والذي يجعله أسهل في الفتح وأسهل في التنظيف، وأفضل ما في الأمر أنه يُمكنك كتم صوت الميكروويف وهي ميزة نادرة تُتيح لك إعادة تسخين الوجبات الخفيفة في أي وقت خلسة دون إيقاظ بقية المنزل، يبلغ سعر هذا الميكروويف 119.99 دولار.

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3. GE Profile PEM31SFSS

هذا الجهاز أيضاً يستحق أن يكون ضمن قائمة أفضل أجهزة الميكروويف لهذا العام كونه يتمتع بمجموعة من المُميزات أهمها أنه يحتوي على لوحة تحكم بسيطة جداً وسلسة ويُمكن من خلالها تحديد موعد مُعين أو مُؤقت للطعام وكذلك تحديد درجة الحرارة والعديد من المزايا الأخرى الرائعة، العيب الوحيد في هذا الميكروويف أنه غالي إلى حدٍ ما حيث يبلغ سعره 359 دولار.

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4. Panasonic NN-SB458S

يتمتع هذا الجهاز من Panasonic بمُميزات الطاقة والابتكار نظراً لوجود 900 واط من الطاقة العالية للحصول على نتائج طهي سريعة ومُتساوية ولذيذة، من أهم مُميزات هذا الجهاز ميزة الحفاظ على السخونة بمعنى أنه يُحافظ الميكروويف على الأطعمة مثل الخُضار والخبز والمرق والصلصات وأي شيء دافئ ولذيذ في الفرن حتى يُصبح جاهز للتقديم، جدير بالذكر أن هذا الجهاز يُوفر 3 مُستويات للطاقة، وبالحديث عن السعر فيبلغ 84.95 دولار وهذا يجعله الجهاز الأرخص في هذه القائمة.

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5. Farberware Professional

يُمكنك من خلال هذا الجهاز الأخير في هذه القائمة الطهي بسهولة وبقوة فهذا الجهاز يُوفر 10 مستويات للطاقة مما يُتيح لك الطهي مُتعدد المراحل بالإضافة إلى وجود 7 برامج طهي بلمسة واحدة بما في ذلك 3 إعدادات مُبرمجة مُسبقاً للتذويب التلقائي و 4 خيارات طهي مُبرمجة مسبقاً و 3 خيارات طهي مُبرمجة مُسبقاً لإنجاز أي مُهمة طهي بسرعة، أيضاً تُتيح لك شاشة LED مع مُؤقت المطبخ والساعة تتبع الوقت بينما تتيح لك إضاءة LED الداخلية سهلة الرؤية مُراقبة الطهي، يحتوي الجهاز أيضاً على تقنية المُستشعر الذكي للطهي درجة الحرارة وكمية البخار المُنبعث من الطعام لتحديد كمية الماء المتبقية والمدة التي يجب أن تستمر في التسخين، يبلغ سعر هذا الجهاز 107.99 دولار.

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