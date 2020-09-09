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Poco تطلق هاتفا جديدا رخيص الثمن

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة Poco الصينية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات جيدة، وسعرٍ رخيص أطلقت عليه اسم Poco M2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio G80 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن بقوة 18 واط، بلوتوث، واي فاي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 15 سبتمبر الجاري بسعر يتراوح ما بين 150 و170 دولارا أمريكيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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