جديد ديل.. شاشة مقوسة مناسبة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة ديل الأمريكية عن شاشة جديدة مقوسة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها Alieware AW3821DW.

وزودت الشركة الأمريكية شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 37.5 بوصة ودقة عرض +WQHD، ودقة وضوح 3840*1600 بيكسل، وكثافة بيكسلات تصل لـ 110 بيكسل في البوصة المربعة، ونسبة باعية 21:9.

وتتميز الشاشة بدعمها لتقنية G-Sync Ultimate، ومعيار VESA DisplayHDR 600، وبتغطيتها نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95%، مع إمكانية إعتام المنطقة الخلفية في 384 منطقة، وبتوفيرها زوايا مشاهدة ثابتة وألوان زاهية.

وسيبلغ معدل تحديث الصورة في هذه الشاشة 144 هرتز، أما نسبة السطوع فستصل إلى 1000 نيت على أقل تقدير.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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