هل سمعت بالبيتزا الذهبية؟.. إليك مكوناتها

أطلق دينو فورلين صاحب مطعم بيتزا فورلين الواقع في مدينو كاسولا بإقليم فينينتو شمال إيطاليا بيتزا فيجاتسا لاكشيري (Figazza Luxury) بمناسبة انطلاق فعاليات معرض Voice 2020 (المعرض الدولي للذهب والمجوهرات والفضيات والساعات).

وأكد دينو إطلاقه البيتزا الذهبية كنوعٍ من التكريم لفن صياغة الذهب المحلي بعد فوز أحد الصياغ بإحدى المسابقات.

وتتكون البيتزا الذهبية من قرصٍ من العجين بمقاس 30 سم خُمِرَت عجينته لمدة 144 ساعة، نوعين من الكافيار أو اللؤلؤ الأسود هما بيلوجا رويال وكافيار ألاسكا، وجبن البوراتا الذي يصنع من جبنة حليب البقر الإيطالية المصنوعة من جبن الموزوريلا والقشطة، بعض الأوراق والبودرة، بالإضافة إلى 260 ميليجرام من الذهب القابل للأكل.

وطلب صاحب المطعم من الأشخاص الراغبين بتذوق البيتزا الذهبية الحجز قبل أسبوع كامل على أقل تقدير.

الجدير بالذكر أن المطعم الإيطالي حدد سعر البيتزا الذهبية بـ 2000 يورو، وسيتم إرسالها للزبون بواسطة صندوق صمم خصيصاً لها يحتوي على أدوات مائدة مطلية بالذهب.

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