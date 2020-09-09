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أسباب وأعراض مرض الخرف الجبهي الصدغي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مجلة سنيوريتن راتغيبر الألمانية المهتمة بكبار السن وأمراضهم إنَّ مرض الخرف الجبهي الصدغي يحدث عند كبار السن بسبب تلف الخلايا العصبية في الفص الجبهي الصدغي للدماغ.

وحددت المجلة أعراضه بمشاكل النطق واللغة، صعوبة تسمية الأشياء، عدم معرفة معاني الكلمات، حدوث اضطرابات في الحركة كالترنح، الرعشة، التصلب.

بالإضافة لتقلصات العضلات، تغير سلوكيات المرضى كتعدي حدود اللياقة، العصبية الزائدة، العدوانية، اللامبالاة.

وقالت المجلة الألمانية إنَّ هذا المرض يصيب كبار السن قبل الـ 60، وقبل ظهور أعراض مرض الزهايمر، ويجعل التعامل معهم صعباً للغاية.

ولمواجهة هذا المرض دعت المجلة كبار السن لممارسة روتين واضح المعالم، يحتوي على أنشطة سهلة التنفيذ بالنسبة للشباب، لكنها ستكون مفيدة جداً لهم.

يذكر أن المجلة الألمانية أكدت عدم وجود علاج شامل لهذه الحالة، وقالت إن العلاجات الموجودة حاليا تعمل على تخفيف أعراضها فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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