أسباب وأعراض مرض الخرف الجبهي الصدغي

قالت مجلة سنيوريتن راتغيبر الألمانية المهتمة بكبار السن وأمراضهم إنَّ مرض الخرف الجبهي الصدغي يحدث عند كبار السن بسبب تلف الخلايا العصبية في الفص الجبهي الصدغي للدماغ.

وحددت المجلة أعراضه بمشاكل النطق واللغة، صعوبة تسمية الأشياء، عدم معرفة معاني الكلمات، حدوث اضطرابات في الحركة كالترنح، الرعشة، التصلب.

بالإضافة لتقلصات العضلات، تغير سلوكيات المرضى كتعدي حدود اللياقة، العصبية الزائدة، العدوانية، اللامبالاة.

وقالت المجلة الألمانية إنَّ هذا المرض يصيب كبار السن قبل الـ 60، وقبل ظهور أعراض مرض الزهايمر، ويجعل التعامل معهم صعباً للغاية.

ولمواجهة هذا المرض دعت المجلة كبار السن لممارسة روتين واضح المعالم، يحتوي على أنشطة سهلة التنفيذ بالنسبة للشباب، لكنها ستكون مفيدة جداً لهم.

يذكر أن المجلة الألمانية أكدت عدم وجود علاج شامل لهذه الحالة، وقالت إن العلاجات الموجودة حاليا تعمل على تخفيف أعراضها فقط.

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