دعوات لمقاطعة فيلم مولان

تواجه النسخة الجديدة من فيلم مولان الذي أطلقته ديزني منذ مدةٍ قصيرةٍ دعوات للمقاطعة بسبب قيام الشركة الأمريكية بشكر كيانات حكومية في مقاطعة شينجانغ.

حيث أطلق عدد من مستخدمي الإنترنت من بينهم الناشط جواشو وونغ المؤيد للديموقراطية حملات على تويتر طالبوا من خلالها بإيقاف فيلم مولان وحظره.

وبرر مشاهدو الفيلم سبب إطلاقهم لهذه الدعوات بتوجيه شركة ديزني رسالة شكر لـ 8 كيانات حكومية في منطقة شينجانغ المنطقة التي تتهم فيها السلطات الصينية بقمع الأقليات، وشن حملات اعتقال عنيفة ضدهم.

وتدور أحداث فيلم مولان حول هوا مولان المرأة الصينية التي تتنكر في زي محارب لتقاتل في الجيش الإمبراطوري عوضاً عن والدها.

يشار إلى أنَّ ديزني قامت بعرض الفيلم على منصة البث الرقمي الخاصة بها، ومن المقرر عرضه في صالات السينما الصينية بدءاً من 11 سبتمبر الجاري.

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