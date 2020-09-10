تعرف على أفضل ساعات الحائط الرقمية في العام 2020

تُعتبر ساعات الحائط الرقمية إضافة رائعة لأي منزل أو أي مكتب لأنها تُضيف مظهر جمالي لديكور منزلك أو مكتبك بالإضافة إلى أنها تعرض الوقت بالساعات والدقائق وحتى الثواني كما يُمكن تعليقها على الجدران أو وضعها على المكتب، جدير بالذكر أنه تعرض معظم ساعات الحائط الرقمية الوقت إما بنظام 24 أو 12 ساعة كما تتميز بعرض أرقام كبيرة تجعل من السهل جداً قراءة الوقت وفهمه.

أفضل ساعات الحائط الرقمية لهذا العام:

1. WT-8002U Digital Wall

هذه هي الساعة الأولى في قائمتنا لأفضل ساعات الحائط الرقمية ومن مُميزات هذه الساعة أنها عالية الجودة وتأتي بتنسيقات 12/24 ساعة كما أنها أنيقة جداً وتُضيف منظر لائق جداً إلى منزلك أو مكتبك، ومن أهم مُميزاتها أيضاً أنها تقوم بقياس درجة حرارة الغرفة بالدرجات المئوية والفهرنهايت، تحتوي الساعة أيضاً على مُنبه زمني ليُساعدك على الاستيقاظ في الوقت المُحدد، وأخيراً تأتي الساعة بحجم مثالي باللون الأسود، يبلغ سعر هذه الساعة 19.95 دولار.

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2. Digital Calendar Alarm

أيضاً تُعتبر هذه من أفضل ساعات الحائط الرقمية ذات الشاشة الكبيرة مع شاشة عرض 8 بوصة كما أنها عالية الدقة وفائقة السطوع والوضوح وتُظهر الساعة الوقت والتاريخ والشهر، تتميز الساعة أيضاً بإعدادات إنذار مُتعددة لتناسب المُستخدمين المُختلفين حيث أن هُناك 2-5 إعدادات إنذار لمنحك أفضل تذكير جدير بالذكر أن هذه ساعة مثالية لكبار السن الذين يُريدون تذكير عند تناول الدواء، يبلغ سعر هذه الساعة 42.59 دولار.

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3. Marathon Commercial

ننتقل الآن لهذه الساعة الرقمية كبيرة الحجم والتي تُعطي قراءة كبيرة للأرقام 3.6 بوصة وبالتالي يسهل قراءتها من بعيد كما أنه يُمكن تعليقها على الحائط أو وضعها على المكتب، وللإشارة فهذه الساعة تعمل كمُنبه أيضاً، ومن أهم مُميزاتها أنها تأتي بتصميم بسيط جداً وسهل التشغيل والاستخدام بجانب أنها تُوفر الوقت والتاريخ بدقة وتعمل بتنسيق 12 أو 24 ساعة، وأخيراً تتميز الساعة بأجهزة استشعار لدرجة الحرارة لقراءة درجات الحرارة الداخلية، يبلغ سعر هذه الساعة 39.95 دولار.

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4. CHKOSDA Remote Control

تأتي هذه الساعة التي تُعتبر من أفضل ساعات الحوائط الرقمية في هذا العام بحجم مثالي مع شاشة عرض بحجم 6 بوصات، وأهم ميزة فيها أنها تأتي بتصميم مُتعدد الاستخدامات مع 8 مستويات سطوع قابلة للتعديل وبالتالي يُمكن قراءتها من مسافات طويلة، تُعطي الساعة قراءات LED الحمراء شديدة السطوع وسهلة الرؤية والقراءة كما أنها تأتي بتصميم بدون إطار ورقيق للغاية، وللإشارة تعمل الساعة على طاقة التيار المتردد مع كابل USB بطول 9.8 قدم، يبلغ سعر هذه الساعة 85.99 دولار.

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5. Raynic 11.5 Large LED

تأتي هذه الساعة القابلة للانعكاس مع شاشة مقاس 11.5 بوصة والتي تُسهل قراءة الوقت والتاريخ، علاوة على ذلك تتميز الشاشة بخمسة مُستويات من السطوع القابلة للتعديل وهذه ميزة مثالية للأشخاص الحساسين للضوء عند النوم، جدير بالذكر أن هذه الساعة مُتعددة الوظائف لأن لديها القدرة على قراءة درجات الحرارة الداخلية كما تتميز بثلاثة منبهات مختلفة لتلائم احتياجات المُستخدم المُختلفة وبالتالي يُمكنك ضبط هذا المنبه حسب رغبتك واختيار مُستويات صُوت مُختلفة، يبلغ سعر هذه الساعة 35.99 دولار.

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6. DreamSky 14.5 Inches

هذه الساعة الأخيرة في قائمتنا لأفضل ساعات الحائط الرقمية تأتي بشاشة LED كبيرة عالية التباين مقاس 14.5 بوصة، وهذا ما يجعلها مثالية لغرفة المعيشة والمكتب والفصول الدراسية والمستودعات وما إلى ذلك، وللإشارة تُوفر الساعة أيضاً قراءات درجة الحرارة في الداخل والتي تُمكنك من مُراقبة منزلك والحفاظ على إعدادات درجة الحرارة المطلوبة، جدير بالذكر أنه من السهل جداً تعليق الساعة بسبب ثقوب المفاتيح المحفورة مسبقاً، يبلغ سعر هذه الأخيرة 42.99 دولار.

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