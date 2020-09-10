مواصفات هاتف Galaxy M51 ومميزاته وعيوبه – بطارية بسعة 7,000mAh!

لازالت سامسونج منتظمة في إنتاج هواتف جديدة تحت علامتيّ جالكسي A وجالكسي M، وهي الهواتف التي تستهدف الفئة المتوسطة بشكل مباشر، واليوم تم إطلاق هاتف Galaxy M51 في عدد من البلدان مع مواصفات جذّابة حقًا في مقابل الفئة السعرية التي يقع فيها والجمهور الذي يستهدفه، واليوم سنشارككم كافة التفاصيل حول الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف Galaxy M51 ومميزاته وعيوبه

يقدّم الهاتف الجديد كاميرا خلفية رباعية كما نلاحظ من الصور مع نفس تصميم هواتف جالكسي المستخدم حاليًا، هذا إلى جانب مستشعر بصمة جانبي، الجهاز يقدّم شاشة بقياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ وهي من نوع سوبر أموليد، لذلك فالشاشة لا تشكّل أي مشكلة، لكن ما نلاحظه هو أن الهاتف يقدّم تردد 60 هيرتز التقليدي.

الكاميرا الأمامية هنا بدقة 32 ميجابيكسل وتأتي على شكل ثقب في الشاشة! من الداخل لدينا معالج سنابدراجون 730G المتوسّط بدلًا من معالج إكسينوس 9611 الذي رأيناه في كم ضخم من هواتف سامسونج! الهاتف يقدّم أيضًا 8/128 جيجابايت من الذواكر التخزينية والعشوائية، والأمور بالنسبة لهذا الهاتف ممتازة جدًا في هذه الفئة.

يقدّم الهاتف كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل إلى جانب مستشعر واسع جدًا بدقة 12 ميجابيكسل بزاوية 123 درجة لالتقاط صور واسعة جدًا، أما عن الكاميرات الأخرى فهم بدقة 5 ميجابيكسل واحدة للتصوير القريب ماكرو، والثانية للعمق وعزل الخلفية.

واحدة من أهم مميزات هذا الهاتف على الإطلاق هي البطارية، والتي تأتي بسعة 7,000mAh في حين أنها ستدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، وهي قدرة مناسبة، أضف إلى ذلك وجود الأساسيات مثل واي-فاي 6، بلوتوث 5 وNFC.

سعر وموعد توفّر هاتف Galaxy M51

تم تسعير الهاتف في بعض الأسواق في مقابل 340 دولار أمريكي للنسخة 6/128 جيجابايت وأعلى قليلًا للنسخة 8/128 جيجابايت، ولا يخفى علينا أنه سعر مرتفع نسبيًا، هذا في حين أن الجهاز سيتوفّر بالألوان الأسود والأزرق وربما الأبيض وذلك في خلال شهر سبتمبر الجاري.

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