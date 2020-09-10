الآن تستطيع استخدام خرائط جوجل على ساعة ابل!

الشهر الماضي أعلنت جوجل أنها بصدد توفير تطبيق خرائط جوجل Google Maps على ساعة ابل، والآن أوفت بوعدها وبات التطبيق فعلاً متاحة للساعة على متجر الآب ستور.

الآن بإمكان جميع المستخدمين تنزيل التطبيق على ساعة ابل الذكية، والاستماع بتجربة الملاحة عبر الساعة التي كانت ميزة مفقودة بشكل كبير عليها.

خرائط جوجل على ساعة ابل

قبل أن تصل توقعاتك عنان السماء يؤسفنا أن نخبرك أولاً أنه ليس بإمكانك مشاهدة الخرائط على تطبيق الساعة. وقد تساءل إذاً عن فائدة التطبيق في هذه الحالة؟

تطبيق خرائط جوجل على ساعة ابل سوف يكتفي بعرض إرشادات الوصول إلى الجهة التي تريد التوجه إليها اعتماداً على تطبيق الخرائط المثبت على الايفون.

بمعنى آخر فإن تطبيق الساعة سوف يكون مجرد مرآة لتطبيق الايفون، ولن يمكنك تحديد الأماكن التي تريدها من الساعة مباشرة، لكن يمكن حفظ بعض المواقع التي ذهبت إليها سابقاً.

واجهة تطبيق خرائط جوجل على ساعة ابل سوف تعرض الإرشادات والاتجاهات دون كامل الخريطة، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل الوقت المقدر للوصول Estimated Time of Arrival المعروف اختصاراً ب ETA.

سيكون عليك أولاً الاعتماد على الايفون من أجل البحث عن الأماكن وتحديد المكان الذي تود الذهاب إليه، وسوف تتولى الساعة عرض الاتجاهات.

هذا أمر مفيد للغاية عندما تكون تمارس رياضة الجري أو المشي أو ركوب الدراجات أو حتى عند قيادة السيارات حيث سترى الاتجاهات في الساعة حول معصمك عوضاً عن الهاتف.