ابتكار أمريكي جديد يحوّل “الورق” إلى جهاز إلكتروني

تمكن مهندسون بجامعة “بوردو” الأمريكية، من اختراع طريقة لتحويل الورق إلى جهاز إلكتروني بمساعدة طابعة ثلاثية الأبعاد، حيث تصلح لابتكار علب “ذكية” إضافة إلى تحقيق العديد من المزايا الأخرى.

وتساءلت مجلة Nano Energy، ماذا سيحصل إذا تمكنت علب الكرتون من استنساخ بصمة أصابع المستلم؟ أو أن عبوة الحليب تكون مزودة بجهاز يحدد مدى صلاحيته؟ بالتأكيد ستسهل هذه الابتكارات حياتنا كثيرا.

وقد ابتكر مهندسو جامعة بوردو طريقة يمكن بواسطتها تحويل أي ورقة إلى جزء من جهاز، بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وتبدأ العملية برش مادة على الورقة تجعلها مقاومة للماء، ثم توضع عليها الشبكة الإلكترونية المصنوعة من دقائق النانو. وهذه الشبكة يمكن ربطها بأي جهاز عبر تطبيق Bluetooth.

ولا يحتاج هذا الجهاز لا يحتاج إلى مصدر للطاقة، لأنه يحصل على كل ما يحتاجه من الطاقة من ضغط المستخدم على “لوحة المفاتيح”، حيث تتولد خلالها إلى حد 300 ميكرو واط لكل سنتيمتر مربع.

وأشارت وكالة “نوفوستي” إلى أن هذه الأجهزة الورقية لا تتأثر بالرطوبة والحرارة والغبار. علاوة على أنه يمكن طيها بسهولة كأي ورقة، وتبقى محافظة على جميع خصائصها العملية.

ويؤكد مبتكرو هذه الطريقة أن تقنية إنتاج الإلكترونيات الورقية غير مكلفة، ويتوقعون أن تكون الأجهزة الجديدة رخيصة الثمن أقل من 0.25 دولارًا للقطعة.

وقد استعرض المهندسون ابتكارهم من خلال طبعهم على ورقة عادية لوحة تحكم بجهاز موسيقى، يسمح بالتحكم بمستوى الصوت وإعادة التشغيل.

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