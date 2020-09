هواوي تكشف عن تحديث EMUI 11 – إليك كافة المميزات الجديدة!

أعلنت هواوي عن تحديث EMUI 11 الجديد لأجهزتها خلال مؤتمر المطورين الخاص بها HDC 2020. هذا التحديث مبني على Android 10 وليس Android 11 كما يوحي الاسم، لكنه يأتي بالعديد من التحسينات والإضافات والمميزات التي تستحق الذكر. هنا في هذا المقال سوف نستعرض الجديد في تحديث EMUI 11 من هواوي.

أهم مميزات تحديث EMUI 11

تعدد المهام

هذا من أبرز التغييرات التي يحملها تحديث EMUI 11، في الجهة الجانبية يمكن السحب لإظهار شريط جانبي يحتوي على تطبيقاتك المفضلة وعند الضغط والسحب يمكن تشغيل التطبيق في صورة نافذة عائمة يمكن التحكم بحجمها.

أيضاً هناك اختصار كروي على الشاشة للتنقل بين التطبيقات المفتوحة بسهولة على جانب الشاشة. إذا كان هاتفك كبير الحجم يمكن إضافة أكثر من نافذة عائمة على الشاشة.

فيديو من هواوي يستعرض سريعاً مميزات تحديث EMUI 11 :

تخصيص ميزة Always On Display

ميزة الشاشة الدائمة Always On Display موجودة على بعض هواتف هواوي منذ تحديث EMUI 10 والآن مع التحديث الجديد توفر هواوي العديد من الأشكال والتصميمات والألوان من أجل جعل شاشة Always On Display ملائمة لذوقك الشخصي. أيضاً يمكنك إضافة صورة ثابتة أو متحركة أو نص معين.

تحسين التأثيرات الحركية والانتقالات

التأثيرات الحركية Animations والانتقالات في واجهة تحديث EMUI 11 تم تحسينها وخاصة على الشاشات ذات معدل التحديث العالي لإعطاء المستخدم شعوراً رائعاً بسلاسة وسرعة الأداء عند استخدام الجهاز عند الضغط والتمرير. هواوي قالت أنها فعلت ذلك بعد ساعات طويلة من البحث وتحليل سلوك المستخدمين. أيضاً هناك تأثيرات جديدة عند فتح وقفل الشاشة.

التكامل مع الحاسوب

الآن مع تحديث EMUI 11 يمكنك التحكم بالتطبيقات المثبتة على هاتفك وحتى 3 تطبيقات معاً من خلال جهاز الحاسوب أو اللابتوب ومزامنة ذلك مع هاتفك، تحتاج إلى جهاز لابتوب MateBook من هواوي و تحميل برنامج PC Manager 11.0 أو أحدث للاستفادة من هذه الميزة.

الخصوصية والأمان

في تحديث EMUI 11 قامت هواوي بتعديل واجهة صلاحيات التطبيقات. سيكون هناك أيضاً تنبيه على هيئة أيقونة في شريط الحالة أعلى الشاشة إذا كان هناك أي تطبيق من التطبيقات المفتوحة يستخدم الموقع، الميكروفون، أو الكاميرا مثل الميزة الموجودة في iOS 14 على أجهزة ابل.

أيضاً لن يتم السماح لأي تطبيق في الخلفية من الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون. أيضاً في الإعدادات هناك سجل محفوظ للصلاحيات التي قامت التطبيقات بطلبها واستخدامها وعددها. هناك كذلك إمكانية إخفاء الصور في ألبوم سري، وإخفاء الملاحظات في مجلد سري. وعند ربط الهاتف بشاشة أخرى لن تظهر الرسائل والمكالمات والإشعارات حفاظاً على خصوصية المستخدم.

تطبيق MeeTime لمكالمات الفيديو

تطبيق MeeTime الخاص بمكالمات الفيديو من هواوي سوف يصل المزيد من الدول مع تحديث EMUI 11 ومن بينها المملكة العربية السعودية.

مميزات أخرى ..

اهتزاز الهاتف عند الرنين سوف يكون مشابهاً لطبيعة النغمة التي يضعها المستخدم.

تطبيق الملاحظات في النظام بات يدعم خاصية المزامنة، واستخراج النصوص من الصور، وتحويل صور المستندات الورقية إلى نسخ رقمية قابلة للتعديل.

موعد الإصدار والأجهزة المدعومة

تحديث EMUI 11 سوف يكون موجودة على كافة هواتف هواوي الجديدة (بدون خدمات جوجل بالطبع). كما سيصل أولاً سلسلة هواتف P40 و Mate 30 في وقت قريباً بكل تأكيد بعد انتهاء المرحلة التجريبية. لاحقاً سوف تكشف هواوي عن الهواتف الأخرى المتاح لها التحديث، وسوف نوافيكم بذلك عند توفر معلومات رسمية.