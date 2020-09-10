مسلسل “ذي ووكينغ ديد”يودع الشاشة نهاية 2022

أعلنت محطة “إيه إم سي” التلفزيونية أمس الأربعاء موعد انتهاء مسلسل الزومبي الأشهر في أمريكا نهاية عام 2022 من خلال عرض موسمه الأخير رقم 11 الذي يشمل 24 حلقة بالإضافة الى 6 حلقات من الموسم السابق تأخر عرضها بسبب فيروس كورونا.

و تعمل المحطة على تصوير مسلسل جديد مقتبس من “ذي ووكينغ ديد” ويتمحور حول شخصيتي داريل ديكسون وكارول بيليتييه اللذين كانا من بين الناجيين من الكارثة ومن المتوقع أن يعرض المسلسل في عام 2023.

و تعتزم المحطة على إنشاء مشروع آخر مكمل لمسلسل الزومبي تحت عنوان “تيلز اوف ذي ووكينغ ديد” و سيتحدث بطريقة مفصلة أكثر عن بعص شخصيات المسلسل الأصلي.

و يذكر أن مسلسل “ذي ووكينغ ديد” حقق نجاحاً باهراً منذ انطلاقه عام 2010 وبلغت ذروته في الموسم الخامس بعد عرض الحلقة الأولى التي حققت نسبة مشاهدات تصل الى 17,3 مليون مشاهدة.

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