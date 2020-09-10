أفضل أجهزة المسح الضوئي المحمولة في العام 2020

في الوقت الحالي تُعد أجهزة المسح الضوئي أداة مثالية للتوثيق الورقي والإيصالات والصور وبطاقات العمل والعديد من المُستندات الأخرى ولا يُمكن لأي مكتب أن يعمل بدون وجود ماسح ضوئي مُناسب، ومع ذلك قد تجد نفسك بحاجة إلى ماسح ضوئي حتى عندما تكون بعيد عن المكتب، لذا إذا كُنت تبحث عن ماسح ضوئي لاستخدامه أثناء السفر أو بعيد عن المكتب فهذا المقال لك لأننا سنتطرق إلى أفضل أجهزة المسح الضوئي المحمولة في وقتنا الحالي.

أفضل أجهزة المسح الضوئي المحمولة:

1. Fujitsu ScanSnap S1300i

تُعتبر شركة Fujitsu هي أحد أكبر العلامات التُجارية الموجودة في السُوق وهي تُوفر فعلياً أفضل أجهزة المسح الضوئي ومن أهم أجهزتها هذا الأخير الذي يُعطي ألوان عالية بسرعات تصل إلى 12 صفحة مُزدوجة الحجم في الدقيقة، كما يقوم هذا الجهاز بتغذية مستند من 10 صفحات مما يجعله خيار موثوق به عندما يكون لديك العديد من المُستندات لمسحها ضوئياً، يقوم هذا الماسح باكتشاف حجم الورق ولونه تلقائياً، جدير بالذكر أنه يأتي مع ضمان لمدة سنة، يبلغ سعر هذا الماسح 284.99 دولار.

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2. Doxie Go SE

هذا الجهاز الثاني في هذه القائمة هو عُبارة عن ماسح ضوئي ذكي وبديهي يُمكنك أخذه معك أينما ذهبت ومن مُميزاته أنه بسيط للغاية ولكنه مُبتكر يقوم بكل ما يفعله الماسح الضوئي الحديث حيث يُمكنك مسح المُستندات الموجودة على مكتبك ضوئياً أثناء التنقل عن طريق إدخال ورقة بالداخل وتشغيلها، والمُميز أنه يُمكن بسُهولة مسح الصفحات كاملة الألوان في 8 ثواني وهو سريع جداً، وكما أشرنا فهو محمول ويأتي مُزود ببطارية قابلة لإعادة الشحن يُمكنها مسح ما يصل إلى 400 مُستند لكل شحنة واحدة، يبلغ سعر هذا الجهاز 179 دولار.

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3. Epson WorkForce

تُعد Epson اسم كبير جداً في مجال صناعة أجهزة المسح الضوئي والطابعات كذلك، وهذا الماسح الضوئي من هذه الشركة يأتي مُزود بالعديد من الميزات ومن شأنه أن يُوفر عمليات مسح عالية الجودة بسُرعات جيدة، جدير بالذكر أن هذا الماسح الضوئي يعمل لاسلكياً ويقوم بمسح المُستندات ضوئياً وإرسالها إلى جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، هذا الجهاز خفيف الوزن ومثالي للسفر بوزن 1.1 رطل فقط ويُمكن من خلاله مسح المستندات وإرسالها من وإلى الخدمات السحابية الشائعة مثل SharePoint و Dropbox وغيرها الكثير، يبلغ سعر هذا الجهاز 215 دولار.

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4. Brother DS-640 Compact

أيضاً تُعتبر Brother من العلامات التجارية المشهورة جداً في مجال صناعة الطابعات وأجهزة المسح الضوئي وهذا الأخير عُبارة عن ماسح ضوئي سريع بإمكانيات تصل إلى 8 صفحات في الدقيقة بالألوان وبالأسود والأبيض وهو يعمل عبر USB ولا يتطلب أي مقبس حائط ويُمكنك بسهولة أخذه معك أينما ذهبت لأنه خفيف الوزن ومضغوط لا يتجاوز وزنه 1 رطل ومن مُميزاته أنه مُتوافق مع Linux و Mac و Windows ويبلغ سعر هذا الماسح الأكثر من رائع 89.98 دولار.

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5. IRIScan Anywhere 5 WIFI

هذا الماسح الضوئي صغير الحجم يعمل بالبطارية كما أنه يعمل بشكل لاسلكي وبالتالي ليست هُناك حاجة لاستخدام الكابلات، يقوم هذا الجهاز بمسح ما يصل إلى 100 مستند A4 في شحن البطارية لمرة واحدة كما أنه يُوفر دقة مسح عالية الجودة، يحتوي الجهاز على لوحة شاشة ملونة TFT مقاس 44 بوصة لمعاينة المسح الضوئي الفوري ومن أهم مُميزاته هي سُرعة المسح الفريدة من نوعها، الجهاز يعمل عن طريق الوايفاى وهو مُتوافق مع الهواتف والحواسيب بأنظمتها المُختلفة، يبلغ سعر الجهاز 149.99 دولار.

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