هاني شاكر يطالب بعودة النشاط الموسيقي لـ”تجنب الإفلاس”

طلب نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر من رئيس الوزراء المصري إعادة النظر في قرار إيقاف النشاطات الموسيقية الذي صدر قبل 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال هاني شاكر إنَّ قرار الإيقاف أثر بشكل سلبي على أعضاء النقابة البالغ عددهم حوالي 40 ألف فنان بسبب إغلاق مصدر رزقهم المتمثل في الحفلات الغنائية وحفلات الزفاف.

وأكد شاكر دعم النقابة لجميع الفنانين العاطلين عن العمل طوال الأشهر ال 5 الماضية، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على مواردها.

وأبدى الفنان المصري خشيته على موارد النقابة من التآكل السريع في حال استمر قرار إيقاف النشاطات الموسيقية لفترة أطول.

وبرر نقيب المهن الموسيقية طلبه هذا بعودة الحياة لسابق عهدها في مختلف القطاعات، باستثناء القطاع الفني، وتعهد بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية عند عودة النشاط الفني في مصر.

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