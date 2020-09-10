نمر يثير الرعب في مطعم.. شاهد الفيديو

تفاجأ رواد مطعم فندق سيينغيتا إيبوني الواقع في محمية سابي ساندرا شمال شرق مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا بدخول نمرٍ للمطعم أثناء تناولهم طعام الإفطار.

وتمكنت الزائرة إريكا ويز من تصوير مقطع فيديو للنمر أثناء مروره بالقرب منها، وقالت إنها رأت القردة تقوم بحركات غريبة وتصدر أصواتاً غير عادية تدل على وجود حيوان مفترس في المنطقة قبل أن يظهر النمر.

وشعرت المرأة البالغة من العمر 39 بالخوف عندما رأت الحيوان المفترس يدخل المطعم ويقترب من طاولتها، لكنَّ عمال المطعم المدربون على التعامل مع هذه المواقف طلبوا منها التزام الهدوء.

واستطاعت إريكا تصوير مقطع فيديو للنمر أثناء مروره بالقرب منها وصعوده للدرج العلوي في المطعم، وقامت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليحقق انتشاراً كبيراً.

وقالت إريكا إن التجربة المخيفة التي مرت بها أكدت لها إمكانية تعايش الإنسان مع الحيوانات البرية في وئام واحترام، وطلبت من الناس التزام الصمت والهدوء إذا تعرضوا لمواقف مشابهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية