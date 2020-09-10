عائلة بريطانية تكتشف مخلوقات “غريبة وثمينة” (صور)

تفاجأ مارتين غرين وعائلته أثناء سيرهم على أحد الشواطئ الواقعة بالقرب من مدينة كانارفون الواقعة شمال ويلز بوجود قطع غريبة الشكل تشبه الأخشاب تطفو بالقرب من الشاطئ.

وقال مارتين إن زوجته غيما اكتشفت المنظر الجميل، واتصلت بهم ليحضروا للمكان، وبأن ابنه دانيال استخدم غوغل للبحث عن معلومات حول هذه الكائنات الغريبة وغير المألوفة بالنسبة لهم.

واكتشفت العائلة البريطانية أن المخلوقات النادرة الموجودة أمامهم تدعى Goosenecked Barnacles، وتعد طعاماً شهياً في دول إسبانيا والبرتغال.

وقال الرجل البالغ من العمر 47 عاماً إن هذه المخلوقات تعد من أغلى الكائنات البحرية، إذ تصل قيمة القطعة الواحدة منها ل 25 جنيه أسترليني.

يذكر أن مارتين أكد وجود أكثر من 2000 منها، لكنه رفض الكشف عن موقعها بشكلٍ دقيقٍ كي لا يدمره الانتهازيون والطامعون بجمع المال من بيعها.

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