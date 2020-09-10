مايكروسوفت تطلق جهاز الألعاب Xbox Series S

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية جهاز الألعاب الجديد Xbox Series S الذي جاء بحجم أصغر من الجهاز الأصلي Xbox Series X بنسبة 60%.

وصممت الشركة الأمريكية الجهاز الجديد بشكل رقمي بالكامل لتساعد عشاق الألعاب في تحميل الألعاب على السعة الداخلية له.

وزودت مايكروسوفت جهازها الجديد بذاكرة داخلية من نوع NVMe بسعة 512 غيغا بايت، وسيدعم الجهاز معدل تحديث 120 إطار لكل ثانية.

ويتميز Xbox Series S بدعمه دقة 1440 بيكسل، تقنية DirectX raytracing، معدل تظليل متغير، بث محتوى فيديو بدقة 4K مع إمكانية ترقية الألعاب القديمة لدقة 4K.

وستزود مايكروسوفت هذا الجهاز بمجموعة من الألعاب المميزة أبرزها لعبة Cyberpunk 2077 التي ستصدر في 19 نوفمبر القادم، لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War التي ستتوفر في 13 نوفمبر، ولعبة Assasin’s Creed: Valhalla التي ستطلق في 17 نوفمبر القادم.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق جهازها الجديد في الأسواق يوم 10 سبتمبر الجاري بسعر 300 دولار أمريكي.

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