موتورولا تطلق خليفة لهاتف Motorola Razr 2019

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفٍ جديدٍ قابلٍ للطي يعد خليفةً للهاتف Motorola Razr 2019 أطلقت عليه اسم Motorola Razr 5G.

وجاء الهاتف الجديد بتصميم مشابه لهاتف Motorola Razr 2019 وسيعمل بمعالج Snapdragon 765G، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الأمريكية الجهاز الجديد بشاشة أساسية من نوع OLED مقاس 6.2 بوصة وبدقة عرض 2142*876 بيكسل وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، أما الشاشة الثانوية فستأتي من نوع OLED أيضاً مقاس 2.7 بوصة، ويوجد في أسفلها كاميرا أساسية بدقة 48 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف المميز على بطارية بسعة 2800 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 15 واط، بلوتوث، واي فاي، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستوفر الهاتف الجديد بألوان الأسود، الفضي، والذهبي، وستطلقه في الأسواق العالمية في الخريف القادم بسعر 1399 دولار أمريكي.

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