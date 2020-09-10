لينوفو تكشف كافة مواصفات ساعتها المرتقبة

أعلنت شركة لينوفو الصينية عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Smart Clock Essential.

وستعمل هذه الساعة بمعالج A113X من Amolgic، وستأتي بعرض 121 ملم وارتفاع 64 ملم.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة LED قياس 4 بوصة، وحدتي ميكرفون، سماعتين بحجم 1.5 بوصة وبقوة 3 واط، ضوء ليلي، ومستشعر لكشف الضوء المحيط.

وستأتي الذاكرة الداخلية لساعة Smart Clock Essential بسعة 4 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 512 ميغا بايت.

وستدعم الساعة تقنية WiFi 802.11 abgnac، وتقنية Bluetooth 5.0، وستحتوي على أزرار للتحكم في مستوى الصوت، التشغيل، والإنذار، ومنفذ USB للشحن.

يذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الساعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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