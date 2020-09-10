فوائد “لن تتوقعها” للمواد المرّة في بعض الأطعمة

أكدت مجلة الصيدليات الحديثة الألمانية فائدة المواد المرّة الموجودة في بعض أنواع الأطعمة الغذائية.

وقالت المجلة الألمانية إن المواد المرّة تعمل على تنشيط هضم الدهون، البروتين، الكربوهيدرات، بالإضافة لقدرتها الكبيرة على محاربة الانتفاخ.

وأكدت مجلة الصيدليات الحديثة فائدة هذه المواد بالنسبة للكبد والبنكرياس، ودورها الكبير في المساعدة على إنقاص الوزن، وذلك بفضل مذاقها المرّ الذي يحد من الشعور بالجوع.

وحددت المجلة الألمانية المصادر الغذائية للمواد المرّة بالشيكوريا، الغريب فروت، البروكلي، الخرشوف، النعناع، الجرجير، ورق الغار، بالإضافة إلى كرنب بروكسل.

وأوضحت المجلة الألمانية أهمية تواجد الأطعمة الغذائية التي تحتوي على المواد المرّة في الطعام الذي يعده الإنسان.

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