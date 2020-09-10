تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا “يحمي الأجداد”

أكد البروفيسور الألماني بيرند زالسبيرجر رئيس الجمعية الألمانية للأمراض المعدية أهمية تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا في حماية أجدادهم.

وقال البروفيسور الألماني إنَّ الأطفال هم الفئة الأكثر نقلاً لفيروسات الإنفلونزا التي تنتشر بشكل كبير في المدارس ورياض الأطفال.

وحدد بيرند زالسبيرجر وقت التطعيم المثالي ضد الإنفلونزا بنهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، وطالب بتطعيم الأطفال بدءاً من سن 6 أشهر.

وأوضح البروفيسور الألماني أن فعالية التطعيم تظهر بعد أسبوعين من تلقيه، وتتراجع بشكل تدريجي بعد مرور 3 أشهر على التطعيم.

وقال رئيس الجمعية للأمراض المعدية إن الإنفلونزا تتفشى غالباً في بداية العام، ونصح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، النساء الحوامل، بالإضافة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بالحصول على تطعيم الإنفلونزا بشكل سنوي.

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