الشرطة تلقي القبض على “روبن هود روسيا”

شهدت بلدة بري أرغونسك الواقعة في إقليم زابايكاليه الواقع في شرق سيبيريا حادثة سرقة، إذ أقدم مجهولون على اقتحام أحد المتاجر، وسرقوا 3 حواسيب محمولة، وخزنة تحتوي على 800000 روبل.

وعلى الفور قدمت الشرطة لمكان الجريمة، وفتحت تحقيقاً بالحادث وراجعت شريط الفيديو واستمعت لبعض الشهادات.

واستطاعت الشرطة الروسية اكتشاف السارق الذي كان شاباً من قرية نوفوتسوروخايتوي الواقعة بمنطقة بري أرغون.

واعتقل رجال الشرطة الشاب البالغ من العمر 23 عاماً الذي اعترف بعملية السرقة، وقال إنَّهُ دخل المتجر من خلال نافذة مكسورة في بناية ملحقة بالمتجر.

وقالت الشرطة إن اللص الذي لُقِبَ فيما بعد بروبن هود روسيا وزع جزءاً من المبلغ على الفقراء، ووضع الجزء الآخر في صندوق التبرعات، ولم يبقَ معه سوى 57 ألف روبل.

وأكدت الشرطة الروسية عدم وجود تهم سابقة بحق روبن هود روسيا، وهذا ما سيخفف من مدة سجنه.

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